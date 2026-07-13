Попит на оренду зростає по всій Україні: де ціни підскочили найбільше

У червні 2026 року ринок оренди житла в Україні продовжив зростати. За даними маркетплейсу DIM .RIA, кількість оголошень збільшилася в усіх регіонах, але разом із пропозицією зростав і попит. На цьому тлі ціни на оренду також пішли вгору.

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Найбільше нових оголошень про оренду житла з’явилося у Херсонській області — пропозиція зросла на 108% порівняно з травнем. Помітне збільшення також зафіксували у Житомирській області — на 52%, Кіровоградській — на 49% та Черкаській — на 42%.

Зростання пропозиції може свідчити про поступове пожвавлення ринку в регіонах, де орендодавці активніше виставляють житло. Водночас це не означає автоматичного зниження цін, адже інтерес орендарів теж збільшується.

Де оренда найдорожча

Київ і далі очолює рейтинг за вартістю оренди. У червні середня ціна однокімнатної квартири у столиці становила 27 тис. грн на місяць. Це на 4% більше, ніж у травні.

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На другому місці залишається Закарпатська область. Там середня вартість оренди однокімнатної квартири не змінилася і становить 22,5 тис. грн.

У Черкаській області в червні зафіксували різке подорожчання — на 27%. У результаті середня ціна оренди однокімнатної квартири в регіоні зрівнялася з Львівською областю і досягла 19 тис. грн на місяць.

Найдешевше житло серед регіонів можна орендувати у Херсонській області. Там однокімнатна квартира в середньому коштує 4 тис. грн на місяць.

Що відбувається у Києві

У столиці ціни на оренду в червні зросли в усіх районах. Найдорожчим залишається Печерський район, де середня оренда однокімнатної квартири становить 36 тис. грн. Це на 3% більше, ніж у травні.

Найдешевша оренда серед районів Києва — у Деснянському. Там однокімнатну квартиру в середньому можна орендувати за 13 тис. грн на місяць. Водночас саме цей район показав помітне зростання — на 30% порівняно з травнем.

Різниця між районами столиці залишається значною. Центр і ділові райони утримують найвищі ціни, тоді як периферійні локації залишаються доступнішими, але теж дорожчають через загальне зростання попиту.

Попит зростає по всій країні

У червні інтерес до оренди збільшився в усіх областях України. Найдинамічніше попит зростав у Чернігівській області — на 27%, Тернопільській — на 26%, Житомирській — на 21% та Волинській — на 20%.

>Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією зафіксували у Тернопільській та Миколаївській областях. У середньому там на одне оголошення припадає по 8 потенційних орендарів.

У Києві конкуренція нижча, але також відчутна: у середньому на одне оголошення припадає 3 орендарі.

Чому ціни йдуть угору

Ринок оренди реагує на кілька факторів одночасно. З одного боку, пропозиція збільшується, бо власники активніше повертають житло на ринок. З іншого — попит теж зростає, особливо у містах і регіонах, куди переїжджають люди через роботу, безпеку або навчання.

На вартість оренди також впливають сезонність, повернення частини населення до великих міст, релокація бізнесу, внутрішня міграція та обмежена кількість якісного житла у популярних районах. Саме тому навіть за збільшення кількості оголошень ціни не знижуються, а в окремих регіонах помітно зростають.

Як раніше писав «Мінфін», ринок нерухомості в Україні залишається нерівномірним: у частині регіонів попит підтримують внутрішні переселенці та трудова міграція всередині країни, тоді як у прифронтових областях ціни значно нижчі через безпекові ризики.

Для орендарів це означає, що шукати житло варто заздалегідь, особливо в містах із високою конкуренцією. Для власників — що ринок залишається активним, але ціна оренди дедалі більше залежить від стану квартири, району, наявності ремонту, автономності та доступності інфраструктури.