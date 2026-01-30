ЄС готує 20-й пакет санкцій: під прицілом «тіньовий флот» та енергетика РФ

Європейський Союз планує запровадити новий, уже двадцятий за рахунком, пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення хочуть приурочити до символічної дати — 24 лютого, коли виповниться чотири роки з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, повідомляє Kyiv Independent 30 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Символічна дата та складні переговори

Під час пресконференції 29 січня Кая Каллас підтвердила наміри Брюсселя затвердити нові обмеження саме до річниці великої війни.

«Ми прагнемо вийти з цим (пакетом санкцій) 24 лютого», — зазначила дипломатка.

Водночас вона наголосила, що остаточної угоди між країнами-членами ЄС ще не досягнуто. Дискусії тривають, оскільки різні держави висувають свої пропозиції. Серед ключових ідей, що зараз обговорюються — повна заборона на надання морських послуг для РФ, а також додаткові обмеження щодо російського енергетичного сектору та торгівлі добривами.

Удар по морській логістиці

Особливу увагу в новому пакеті приділено боротьбі з обходом нафтових санкцій. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до повної заборони морських послуг для суден, що перевозять російську сировину. Головна мета цього кроку — зупинити роботу так званого «тіньового флоту» нафтових танкерів, які Росія використовує для експорту енергоносіїв в обхід цінових обмежень («цінової стелі»).

Попередній пакет санкцій, ухвалений 23 жовтня минулого року, вже завдав удару по цій схемі, наклавши обмеження на 118 суден «тіньового флоту». Тоді ж під санкції потрапили російські банки, криптоплатформи та мережі, що допомагали Москві обходити заборони.

Вимоги Києва

Україна наполягає на максимальному посиленні тиску. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ пропонуватиме включити до 20-го пакету тих, хто досі заробляє на російській енергетиці.

«Це стосуватиметься російських юридичних та фізичних осіб, які все ще отримують прибуток від енергетичних ресурсів», — підкреслив Зеленський.

Крім того, українська сторона вимагає глобальної реакції на викрадення українських дітей та блокування будь-яких схем, що дозволяють Росії підтримувати військове виробництво. «Це життєво необхідно», — додав Президент.