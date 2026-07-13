Львівський медуніверситет оновив вартість навчання: «Стоматологія» подорожчала майже вдвічі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 липня 2026, 12:38

Львівський медуніверситет оновив вартість навчання: «Стоматологія» подорожчала майже вдвічі

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ), який стабільно очолює рейтинги медичних закладів вищої освіти України, оприлюднив нові розцінки на навчання на 2026/2027 навчальний рік. Батьки абітурієнтів будуть вимушені суттєво переглянути свої фінансови плани. Про це повідомляє сайт Zaxid.net.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ), який стабільно очолює рейтинги медичних закладів вищої освіти України, оприлюднив нові розцінки на навчання на 2026/2027 навчальний рік.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В умовах воєнного стану та інфляційного тиску університет змушений переглядати вартість послуг для забезпечення належної якості освітнього процесу та утримання матеріальної бази.

Найбільше зростання вартості торкнулося напрямків, які традиційно користуються найвищим попитом серед вступників. Ціни на них зросли на десятки відсотків:

  • Стоматологія: 130 тис. грн (ріст вартості склав 91% за рік).

  • Медицина: 95 тис. грн (збільшення ціни на 48%).

  • Педіатрія: 84 тис. грн (ріст на 38%).

Водночас університет пропонує більш помірні умови для навчання на профільних та нових спеціальностях.

Вартість на ці напрямки становить близько 60 тисяч гривень, що робить їх доступнішими для абітурієнтів:

  • Фізична терапія: 59,5 тис. грн.

  • Лабораторна діагностика: 59,5 тис. грн.

  • Нутриціологія: 59,5 тис. грн.

  • Протезування-ортезування: 65 тис. грн.

  • Фармація: 61,1 тис. грн (денна форма) та 51,1 тис. грн (заочна).

  • Менеджмент: 70 тис. грн.

Зазначимо, що спеціальності «Лабораторна діагностика» та «Нутриціологія» є новими у структурі ЛНМУ, тому університет встановлює на них привабливіші ціни для залучення студентів.

Попри суттєве подорожчання, інтерес до здобуття медичної освіти в Україні залишається стабільно високим, адже професія лікаря є однією з найбільш затребуваних та соціально значущих.

Читайте також: Популярні університети оновили прайси на навчання перед початком вступної кампанії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
crowl
crowl
13 липня 2026, 13:35
#
Нутриціологія: 59,5 тис. грн. lol
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Iaroslava Kramarenko и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами