Львівський медуніверситет оновив вартість навчання: «Стоматологія» подорожчала майже вдвічі

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ), який стабільно очолює рейтинги медичних закладів вищої освіти України, оприлюднив нові розцінки на навчання на 2026/2027 навчальний рік. Батьки абітурієнтів будуть вимушені суттєво переглянути свої фінансови плани. Про це повідомляє сайт Zaxid.net .

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В умовах воєнного стану та інфляційного тиску університет змушений переглядати вартість послуг для забезпечення належної якості освітнього процесу та утримання матеріальної бази.

Найбільше зростання вартості торкнулося напрямків, які традиційно користуються найвищим попитом серед вступників. Ціни на них зросли на десятки відсотків:

Стоматологія: 130 тис. грн (ріст вартості склав 91% за рік).

Медицина: 95 тис. грн (збільшення ціни на 48%).

Педіатрія: 84 тис. грн (ріст на 38%).

Водночас університет пропонує більш помірні умови для навчання на профільних та нових спеціальностях.

Вартість на ці напрямки становить близько 60 тисяч гривень, що робить їх доступнішими для абітурієнтів:

Фізична терапія: 59,5 тис. грн.

Лабораторна діагностика: 59,5 тис. грн.

Нутриціологія: 59,5 тис. грн.

Протезування-ортезування: 65 тис. грн.

Фармація: 61,1 тис. грн (денна форма) та 51,1 тис. грн (заочна).

Менеджмент: 70 тис. грн.

Зазначимо, що спеціальності «Лабораторна діагностика» та «Нутриціологія» є новими у структурі ЛНМУ, тому університет встановлює на них привабливіші ціни для залучення студентів.

Попри суттєве подорожчання, інтерес до здобуття медичної освіти в Україні залишається стабільно високим, адже професія лікаря є однією з найбільш затребуваних та соціально значущих.

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