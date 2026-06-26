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26 червня 2026, 10:50

Популярні університети оновили прайси на навчання перед початком вступної кампанії

Першого липня в Україні стартує вступна кампанія. Цього року абітурієнти стикаються не лише з викликами вибору професії, а й із відчутним зростанням цін на освітні послуги. У провідних університетах вартість чотирьох років бакалаврату на популярних спеціальностях наближається до 300−400 тис. грн, що на 25% більше, ніж торік. Про це повідомляє сайт Економічна Правда.

Першого липня в Україні стартує вступна кампанія.

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Найпопулярніші університети та спеціальності

Попри зміну ситуації на ринку праці, вподобання абітурієнтів залишаються стабільними. Найбільше заяв традиційно отримують університети Києва та Львова, що пояснюється безпековими чинниками. У 2025 році до лідерів за популярністю увійшли:

  1. Львівський національний університет ім. Івана Франка.

  2. Національний університет «Львівська політехніка».

  3. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

  4. КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  5. Державний торговельно-економічний університет.

Спеціалізації також мають сталий попит: «Комп'ютерні науки», які раніше очолювали рейтинг, поступилися місцем гуманітарним та управлінським напрямам. Сьогодні топ-5 спеціальностей виглядає так: менеджмент, психологія, філологія, право та маркетинг.

Скільки коштує навчання у 2026 році

Ціни на навчання зросли в усіх університетах-лідерах. Зазвичай університети переглядають вартість раз на рік, враховуючи рівень інфляції.

Орієнтовна вартість чотирьох років навчання на денній формі за найзатребуванішими напрямами:

  • КНУ ім. Тараса Шевченка: найдорожчі спеціальності («Менеджмент», «Право», «Маркетинг») — 388,4 тис. грн.

  • Львівський національний університет ім. Франка: спеціальність «Право» — 346,8 тис. грн.

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського: «Менеджмент» та «Право» — 335 тис. грн.

  • «Львівська політехніка»: топові спеціальності — 300 тис. грн.

  • Державний торговельно-економічний університет: «Менеджмент» — 220 тис. грн.

Для тих, хто не потрапив на бюджет, діє програма освітніх грантів.

Грант першого рівня — від 17 тис. грн на рік за результатом НМТ від 150 балів, другого — від 25 тис. грн на рік за результатом від 170 балів.

У 2025 році гранти отримали 15,6 тис. вступників, у 2026-му на програму заплановано понад 1,2 млрд грн.

З вересня також зростуть академічні стипендії — в окремих категоріях вдвічі. Водночас стара програма пільгових довгострокових кредитів під 3% річних фактично згорнута, оскільки в умовах воєнного стану бюджетні ресурси переорієнтовані на сектор оборони.

Читайте також: Українське навчання за кордоном: як вибрати школу з державними документами про освіту

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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