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12 липня 2026, 16:40

Пасажиропотік через кордон України зріс на 7,3% за два тижні

За тиждень з 4 по 10 липня пасажиропотік через західний кордон зріс на 1,2% до 734 тис. перетинів. Тижнем раніше зростання становило 6%. Разом за два тижні показник збільшився на 7,3%. Про це повідомляє Interfax, посилаючись на статистику Держприкордонслужби.

За тиждень з 4 по 10 липня пасажиропотік через західний кордон зріс на 1,2% до 734 тис.

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Показово, що потоки на виїзд та в'їзд майже зрівнялися: 365 тис. виїхали і 369 тис. в'їхали. Для порівняння: тижнем раніше картина була трохи інша: 348 тис. на виїзд і 377 тис. на в'їзд.

Кількість транспортних засобів через пункти пропуску також зросла до 139 тис. зі 138 тис., тоді як машин із гуманітарними вантажами стало менше — 371 проти 434.

Черги на кордоні станом на ранок неділі

Найбільші черги зафіксовано на кордоні з Польщею та Румунією:

  • «Краківець» (Польща) — 40 авто

  • «Порубне» (Румунія) — 50 авто

  • «Устилуг» (Польща) — 35 авто

  • «Лужанка» (Угорщина) — 30 авто

  • «Косино» (Угорщина) — 25 авто

  • «Грушів» (Польща) — 20 авто

  • «Тиса» (Угорщина) — 20 авто

  • «Нижанковичі» (Польща) — 15 авто

  • «Ужгород-Вишнє Нємецьке» (Словаччина) — 15 авто

  • «Шегині» (Польща) — 10 авто

  • «Дзвінкове» (Угорщина) — 15 авто

  • «Малий Березний-Убля» (Словаччина) — 5 авто

На кордонах з Молдовою та на інших румунських пунктах пропуску черг не було.

Торік у той самий тиждень пасажиропотік становив 718 тис., а кількість авто — 133 тис. Тобто цьогорічні показники вищі за минулорічні, і динаміка позитивна.

Поточне вирівнювання потоків виїзд/в'їзд важливе з погляду міграційної картини.

За оцінкою НБУ, чистий відтік населення у 2026 році складе 0,2 млн осіб. Але регулятор прогнозує, що вже у 2027 році тенденція зміниться, бо розпочнеться чисте повернення на рівні 0,1 млн, яке у 2028 році зросте до 0,5 млн.

Станом на кінець квітня 2026 року в Європі перебували 5,213 млн українських біженців, загалом у світі — близько 7 млн. Всередині України зареєстровано 3,70 млн внутрішньо переміщених осіб.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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