«Алкогольний момент Big Tobacco»: чому акції виробників міцних напоїв стрімко падають

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 липня 2026, 18:10

«Алкогольний момент Big Tobacco»: чому акції виробників міцних напоїв стрімко падають

Інвестори на Волл-стріт все частіше порівнюють кризу в алкогольній індустрії з колись могутньою, але приреченою тютюновою галуззю. Акції глобальних виробників опинилися під тиском через фундаментальні зміни у споживацькій поведінці, і аналітики попереджають: це не просто тимчасовий спад, а початок структурного занепаду. Про це пише The Wall Street Journal

Інвестори на Волл-стріт все частіше порівнюють кризу в алкогольній індустрії з колись могутньою, але приреченою тютюновою галуззю.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому ринок став «токсичним» для інвесторів

Донедавна алкогольні компанії вважалися «захисними» активами, здатними стабільно рости навіть у нестабільні часи. Проте сьогодні модель їхнього бізнесу руйнується під впливом кількох критичних факторів:

  1. Тренд на «усвідомлене споживання» (mindful drinking) та «sober-curious» став мейнстримом серед поколінь Z та міленіалів. Алкоголь все частіше розглядається через призму ризику для здоров’я, а не як спосіб відпочинку.

  2. Препарати для схуднення, такі як Ozempic та Wegovy, виявилися неочікувано потужним ударом по індустрії. Користувачі масово повідомляють про зниження тяги до алкоголю після прийому цих ліків, що прямо впливає на обсяги продажів.

  3. На фоні інфляції споживачі дедалі частіше обирають дешевші напої («trading down») або взагалі відмовляються від алкоголю в ресторанах, що б'є по преміальних брендах, які приносили найбільшу маржу.

  4. Під час пандемії виробники різко наростили потужності, очікуючи на постійне зростання попиту. Сьогодні ж ринок переповнений зайвими запасами, які ніхто не купує.

Чи є шанс на «відскок»?

Порівняння з тютюновою галуззю лякає акціонерів: як і у випадку з цигарками, алкоголь стикається з посиленням державної уваги до впливу на здоров’я. Нещодавні заяви чиновників у США про прямий зв’язок між вживанням алкоголю та онкологічними захворюваннями лише підігріли скепсис ринку.

Гіганти галузі масово запускають лінійки «0%», намагаючись втримати споживача:

  1. Diageo активно розвиває категорію безалкогольних напоїв. Окрім Guinness, вони володіють брендом Seedlip (преміальні безалкогольні дистиляти) та випускають безалкогольні версії класики, як Tanqueray та Gordon's.

  2. Pernod Ricard розвиває лінійки безалкогольного джину Beefeater та Seagram’s, а також інвестує у бренд Ceder’s, що виробляє дистильовані безалкогольні напої на рослинній основі.

  3. Bacardi активно просуває Martini Non-Alcoholic — безалкогольні аперитиви, які імітують смак традиційних вермутів.

  4. Campari Group робить ставку на класичні італійські безалкогольні аперитиви Crodino та Sanbitter, які десятиліттями є популярними в Європі й зараз масштабуються на глобальні ринки.

  5. Heineken та AB InBev продовжують домінувати в сегменті безалкогольного пива з флагманами Heineken, Budweiser Zero та Stella Artois.

Але вони досі й на чверть не можуть компенсувати втрати від падіння продажів на традиційні напої.

Аналітики WSJ зауважують, що теперішній обвал котирувань — це не тимчасова корекція, а повна переоцінка галузі інвесторами. Ринок більше не вірить у зростання алкогольних гігантів, готуючись до тривалого періоду стагнації, де виживуть лише ті, хто зможе найшвидше перелаштуватися на нові запити споживача, який більше не хоче пити.

На жаль, в Україні ситуація наразі протилежна. Читайте про це в нашій статті «Продажі алкоголю зросли до 72,7 млрд грн: Гетманцев вимагає перевірок»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами