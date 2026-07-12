«Алкогольний момент Big Tobacco»: чому акції виробників міцних напоїв стрімко падають

Інвестори на Волл-стріт все частіше порівнюють кризу в алкогольній індустрії з колись могутньою, але приреченою тютюновою галуззю. Акції глобальних виробників опинилися під тиском через фундаментальні зміни у споживацькій поведінці, і аналітики попереджають: це не просто тимчасовий спад, а початок структурного занепаду. Про це пише The Wall Street Journal

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Чому ринок став «токсичним» для інвесторів

Донедавна алкогольні компанії вважалися «захисними» активами, здатними стабільно рости навіть у нестабільні часи. Проте сьогодні модель їхнього бізнесу руйнується під впливом кількох критичних факторів:

Тренд на «усвідомлене споживання» (mindful drinking) та «sober-curious» став мейнстримом серед поколінь Z та міленіалів. Алкоголь все частіше розглядається через призму ризику для здоров’я, а не як спосіб відпочинку. Препарати для схуднення, такі як Ozempic та Wegovy, виявилися неочікувано потужним ударом по індустрії. Користувачі масово повідомляють про зниження тяги до алкоголю після прийому цих ліків, що прямо впливає на обсяги продажів. На фоні інфляції споживачі дедалі частіше обирають дешевші напої («trading down») або взагалі відмовляються від алкоголю в ресторанах, що б'є по преміальних брендах, які приносили найбільшу маржу. Під час пандемії виробники різко наростили потужності, очікуючи на постійне зростання попиту. Сьогодні ж ринок переповнений зайвими запасами, які ніхто не купує.

Чи є шанс на «відскок»?

Порівняння з тютюновою галуззю лякає акціонерів: як і у випадку з цигарками, алкоголь стикається з посиленням державної уваги до впливу на здоров’я. Нещодавні заяви чиновників у США про прямий зв’язок між вживанням алкоголю та онкологічними захворюваннями лише підігріли скепсис ринку.

Гіганти галузі масово запускають лінійки «0%», намагаючись втримати споживача:

Diageo активно розвиває категорію безалкогольних напоїв. Окрім Guinness, вони володіють брендом Seedlip (преміальні безалкогольні дистиляти) та випускають безалкогольні версії класики, як Tanqueray та Gordon's. Pernod Ricard розвиває лінійки безалкогольного джину Beefeater та Seagram’s, а також інвестує у бренд Ceder’s, що виробляє дистильовані безалкогольні напої на рослинній основі. Bacardi активно просуває Martini Non-Alcoholic — безалкогольні аперитиви, які імітують смак традиційних вермутів. Campari Group робить ставку на класичні італійські безалкогольні аперитиви Crodino та Sanbitter, які десятиліттями є популярними в Європі й зараз масштабуються на глобальні ринки. Heineken та AB InBev продовжують домінувати в сегменті безалкогольного пива з флагманами Heineken, Budweiser Zero та Stella Artois.

Але вони досі й на чверть не можуть компенсувати втрати від падіння продажів на традиційні напої.

Аналітики WSJ зауважують, що теперішній обвал котирувань — це не тимчасова корекція, а повна переоцінка галузі інвесторами. Ринок більше не вірить у зростання алкогольних гігантів, готуючись до тривалого періоду стагнації, де виживуть лише ті, хто зможе найшвидше перелаштуватися на нові запити споживача, який більше не хоче пити.

На жаль, в Україні ситуація наразі протилежна. Читайте про це в нашій статті «Продажі алкоголю зросли до 72,7 млрд грн: Гетманцев вимагає перевірок»