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12 липня 2026, 8:31

Зернова криза наближається: блокада Керчі та провальний урожай США штовхають ціни вгору

Світові зернові ринки різко пішли вгору одразу через кілька тривожних подій. Ф'ючерси на пшеницю торгуються на рівні 630 центів за бушель (близько $231 за тонну). На це вплинули закриття Керченської протоки та скорочення запасів пшениці в США. Про це повідомляє видання Wkkg.

Світові зернові ринки різко пішли вгору одразу через кілька тривожних подій.

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Закриття Керченської протоки через війну між росією і Україною значно скоротив експорт російських зернових. Через Азовське море проходить 30−35% російського пшеничного експорту, тож блокада цього коридору миттєво відображається на ринках.

Але є й другий чинник, менш очевидний. Через дефіцит пального внаслідок українських ударів росія не встигає вчасно збирати врожай. Зернові просто залишаються на полях. Це означає, що загроза втрат пшениці існує незалежно від того, вдасться росії чи ні провести свої танкери через протоку.

USDA підлив масла у вогонь

До геополітичної напруги додалися невтішні дані американського міністерства сільського господарства. USDA щомісяця публікує звіт WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates, глобальний баланс попиту і пропозиції на основні зернові). Липневий випуск виявився набагато жорсткішим за очікування аналітиків. Ось які цифри він продемонстрував:

  1. Виробництво пшениці у США у 2026/27 маркетинговому році переглянуто вниз до 1,536 млрд бушелів — найнижчий показник з сезону 1970/71
  2. Врожайність озимої пшениці знаходиься на найнижчому рівні з 2015 року
  3. Перехідні запаси пшениці скорочено на 22 млн бушелів до 722 млн, а це падіння на 22% порівняно з минулим роком
  4. Світові запаси пшениці знижено до 272,8 млн тонн через їх скорочення в США, Індії, Аргентині та Канаді

Не менш тривожна картина з кукурудзою. Попри рекордну врожайність цього року (183 бушелі на акр), зростаючий глобальний попит обвалює перехідні запаси нового урожаю на 170 млн бушелів до 1,79 млрд. Співвідношення запасів до споживання падає до критичних 11%. Тобто будь-яка непередбачувана подія здатна спровокувати різкі цінові стрибки.

Тепер увага трейдерів переключається з федеральних звітів на прогнози погоди. Над Кукурудзяним поясом формується зона аномальної спеки якраз у момент запилення, коли кукурудза найбільш вразлива до температурного стресу. З буферними запасами, вже підірваними міцним попитом, ринок не може дозволити собі ще один провал врожаю.

Читайте також: Угорщина відновлює заборону на імпорт українських сільськогосподарських продуктів

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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