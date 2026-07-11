PKP Intercity планує запустити щоденний потяг Київ-Варшава: деталі маршруту

Як повідомляє W arszawa.naszemiasto.pl , польський залізничний перевізник PKP Intercity подав заявку на запуск щоденного міжнародного сполучення між Варшавою і Києвом із 13 грудня 2026 року. Заявку наразі розглядає Управління залізничного транспорту Польщі, тож остаточного рішення ще немає.

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Маршрут проходитиме через Варшаву Центральну, Варшаву Східну, Люблін, Хелм і прикордонний пункт Дорогуськ. Якщо заявку схвалять, потяг курсуватиме щодня з 13 грудня 2026 до 13 грудня 2031 року.

Розклад і особливості маршруту

У напрямку Києва:

відправлення з Варшави Захід о 18:46

прибуття до Дорогуська о 22:00

відправлення від кордону о 23:10

кінцева станція — Київ Пасажирський

У зворотному напрямку:

прибуття до Дорогуська о 4:40, відправлення о 6:00

Хелм о 6:18, Люблін о 7:18

Варшава Східна о 8:56, Варшава Центральна о 9:05

прибуття до Варшави Захід о 9:14

Важлива деталь: у межах Польщі потяг не виконуватиме внутрішніх перевезень. В напрямку Києва на польських станціях дозволяється лише посадка, в зворотному — лише висадка. Квитки продаватимуться виключно для міжнародних поїздок.

Скільки може зайняти часу затвердження заявки

Після подання заявки розпочалася передбачена законодавством процедура. Зацікавлені сторони мають один місяць із моменту публікації повідомлення для подання заяв щодо проведення тесту економічної рівноваги. Це особливий європейський алгоритм, який перевіряє, чи не завдасть новий маршрут збитків існуючим перевізникам. Лише після цього регулятор ухвалить остаточне рішення.

Якщо маршрут запустять, він стане зручним варіантом для пасажирів, які хочуть дістатися між двома столицями без пересадок, особливо з урахуванням вечірнього відправлення з Варшави і ранкового прибуття зворотного рейсу.

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