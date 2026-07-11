PKP Intercity планує запустити щоденний потяг Київ-Варшава: деталі маршруту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 липня 2026, 18:04

PKP Intercity планує запустити щоденний потяг Київ-Варшава: деталі маршруту

Як повідомляє Warszawa.naszemiasto.pl, польський залізничний перевізник PKP Intercity подав заявку на запуск щоденного міжнародного сполучення між Варшавою і Києвом із 13 грудня 2026 року. Заявку наразі розглядає Управління залізничного транспорту Польщі, тож остаточного рішення ще немає.

Як повідомляє Warszawa.naszemiasto.pl, польський залізничний перевізник PKP Intercity подав заявку на запуск щоденного міжнародного сполучення між Варшавою і Києвом із 13 грудня 2026 року.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Маршрут проходитиме через Варшаву Центральну, Варшаву Східну, Люблін, Хелм і прикордонний пункт Дорогуськ. Якщо заявку схвалять, потяг курсуватиме щодня з 13 грудня 2026 до 13 грудня 2031 року.

Розклад і особливості маршруту

У напрямку Києва:

  • відправлення з Варшави Захід о 18:46

  • прибуття до Дорогуська о 22:00

  • відправлення від кордону о 23:10

  • кінцева станція — Київ Пасажирський

У зворотному напрямку:

  • прибуття до Дорогуська о 4:40, відправлення о 6:00

  • Хелм о 6:18, Люблін о 7:18

  • Варшава Східна о 8:56, Варшава Центральна о 9:05

  • прибуття до Варшави Захід о 9:14

Важлива деталь: у межах Польщі потяг не виконуватиме внутрішніх перевезень. В напрямку Києва на польських станціях дозволяється лише посадка, в зворотному — лише висадка. Квитки продаватимуться виключно для міжнародних поїздок.

Скільки може зайняти часу затвердження заявки

Після подання заявки розпочалася передбачена законодавством процедура. Зацікавлені сторони мають один місяць із моменту публікації повідомлення для подання заяв щодо проведення тесту економічної рівноваги. Це особливий європейський алгоритм, який перевіряє, чи не завдасть новий маршрут збитків існуючим перевізникам. Лише після цього регулятор ухвалить остаточне рішення.

Якщо маршрут запустять, він стане зручним варіантом для пасажирів, які хочуть дістатися між двома столицями без пересадок, особливо з урахуванням вечірнього відправлення з Варшави і ранкового прибуття зворотного рейсу.

Читайте також: Єврокомісія наполягає на швидкому будівництві залізничної євроколії в Україні

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами