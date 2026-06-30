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30 червня 2026, 15:32

Єврокомісія наполягає на швидкому будівництві залізничної євроколії в Україні

Європейська комісія закликає Україну прискорити розширення мережі європейських залізничних колій. Це сполучення має забезпечити прямий зв'язок з транспортною системою ЄС. У Брюсселі наголошують, що такі кроки сприятимуть інтеграції до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) та допоможуть у післявоєнній відбудові країни. Про це повідомив сайт Odessa Journal

Європейська комісія закликає Україну прискорити розширення мережі європейських залізничних колій.

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За словами Магди Копчинської, генеральної директорки з питань мобільності та транспорту Єврокомісії перехід на стандарт 1435 мм має велике практичне значення. Потяги зможуть курсувати європейськими коліями без заміни колісних візків. Це значно прискорить логістику, що критично для вантажів військового призначення.

В Україні вже розпочалися перші практичні кроки для реалізації цього плану. Поточна ситуація виглядає наступним чином:

  1. Ділянка Чоп — Ужгород: перші 23 кілометри європейської колії вже введені в експлуатацію.
  2. Напрямок на Львів: наразі триває будівництво лінії, що з'єднає регіон з європейською мережею.
  3. Одеський вузол: планується як наступний етап розширення мережі.

В стратегічній перспективі TEN-T має охопити всю територію України, включно зі сполученням з Маріуполем після завершення війни.

Досвід повномасштабної війни довів необхідність планування інфраструктури з урахуванням військової мобільності. Ужгород має стати ключовим транспортним хабом, де пасажири зможуть зручно пересідати з поїздів широкої колії на європейські маршрути, що прямують до Словаччини, Угорщини, Чехії, Румунії, Австрії та інших країн.

Такий підхід дозволить створити надійний фундамент для відновлення економіки, де сучасна залізнична мережа стане основою для внутрішнього та міжнародного руху вантажів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 15:38
#
В україні все що з грифом «післявоєнна відбудова» — це гроші на розпил на тендерах для депутатів.
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