Україна оновить дорожню інфраструктуру на $1,2 млрд: ключові пріоритети

Україна формує портфель інвестиційних проєктів у дорожній інфраструктурі. Загальний потенціал інвестицій лише у трьох ключових дорожніх проєктах перевищує $1,2 млрд. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

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Пріоритети охоплюють кілька напрямів. По-перше, оновлення 196 кілометрів доріг від Львова до пунктів пропуску Рава-Руська, Краковець і Шегині, а також 128 кілометрів маршруту Ягодин — Ковель — Луцьк.

Ці коридори забезпечують вихід на польський кордон, тому є ключовими для українського експорту.

По-друге, проєктом передбачено будівництво нового північного обходу Львова довжиною 23,2 кілометра, який дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста. Це має суттєво розвантажити міські дороги та прискорити проходження вантажних маршрутів.

До портфеля також включено:

будівництво 10 сучасних сервісних зон на міжнародних автошляхах

встановлення 35 автоматизованих комплексів зважування (WIM) в 11 областях

Системи WIM захищатимуть дороги від руйнування перевантаженим транспортом, забезпечуватимуть чесні умови для перевізників і посилюватимуть логістичні коридори.

Усі проєкти орієнтовані на залучення приватного капіталу через механізми публічно-приватного партнерства. Кулеба наголосив, що Україна вже сформувала законодавчу базу з прозорими правилами співпраці з інвесторами. Портфель відкритий для міжнародного капіталу, зацікавленому у розбудові транспортної інфраструктури країни.

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