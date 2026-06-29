Вокзали та міжнародні траси можуть передати в концесію: Україна шукає інвесторів для відновлення інфраструктури

На конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську Україна презентувала міжнародним інвесторам портфель із понад 30 проєктів державно-приватного партнерства загальною вартістю близько $5 млрд. Серед них — концесія залізничних вокзалів Києва, Львова та Одеси та низка великих інфраструктурних об'єктів.

Портфель продемонстрував віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба під час відкриття Інфраструктурної платформи. За його словами, держава вже сформувала повну законодавчу базу з механізмами розподілу ризиків і вигідними умовами для інвесторів.

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До 15 пріоритетних проєктів на 2026 рік увійшли:

концесія Центрального залізничного вокзалу Києва

концесія вокзалу Львова

концесія вокзалу Одеси

концесія хабу «Скнилів» (Укрзалізниця)

концесія Поромного та Другого терміналів морського порту Чорноморськ

Північний обхід міста Львова

прикордонний дорожній коридор М-09 / М-10 / М-11

модернізація коридору Ягодин — Ковель — Луцьк

реконструкція коридору М-15 Одеса — Рені

будівництво 10 сервісних зон на міжнародних автошляхах

реконструкція Кайдацької насосно-фільтрувальної станції у Дніпрі

будівництво очисних споруд в Ужгороді

модернізація водопостачання та водовідведення в Хусті

Зараз держава не має достатньо коштів на відбудову всього одразу, тому відкриває стратегічні об'єкти для приватного капіталу в обмін на частку доходів та участь в управлінні. Концесія не означає продаж, адже об'єкти залишаються державними, але інвестор отримує право управляти ними та заробляти протягом визначеного терміну.

Загальний портфель охоплює транспортну, портову, дорожню, залізничну, водну й муніципальну інфраструктуру по всій країні.

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