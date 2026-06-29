Вокзали та міжнародні траси можуть передати в концесію: Україна шукає інвесторів для відновлення інфраструктури

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 червня 2026, 12:26

Вокзали та міжнародні траси можуть передати в концесію: Україна шукає інвесторів для відновлення інфраструктури

На конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську Україна презентувала міжнародним інвесторам портфель із понад 30 проєктів державно-приватного партнерства загальною вартістю близько $5 млрд. Серед них — концесія залізничних вокзалів Києва, Львова та Одеси та низка великих інфраструктурних об'єктів.

На конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську Україна презентувала міжнародним інвесторам портфель із понад 30 проєктів державно-приватного партнерства загальною вартістю близько $5 млрд.

Портфель продемонстрував віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба під час відкриття Інфраструктурної платформи. За його словами, держава вже сформувала повну законодавчу базу з механізмами розподілу ризиків і вигідними умовами для інвесторів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До 15 пріоритетних проєктів на 2026 рік увійшли:

  • концесія Центрального залізничного вокзалу Києва
  • концесія вокзалу Львова
  • концесія вокзалу Одеси
  • концесія хабу «Скнилів» (Укрзалізниця)
  • концесія Поромного та Другого терміналів морського порту Чорноморськ
  • Північний обхід міста Львова
  • прикордонний дорожній коридор М-09 / М-10 / М-11
  • модернізація коридору Ягодин — Ковель — Луцьк
  • реконструкція коридору М-15 Одеса — Рені
  • будівництво 10 сервісних зон на міжнародних автошляхах
  • реконструкція Кайдацької насосно-фільтрувальної станції у Дніпрі
  • будівництво очисних споруд в Ужгороді
  • модернізація водопостачання та водовідведення в Хусті

Зараз держава не має достатньо коштів на відбудову всього одразу, тому відкриває стратегічні об'єкти для приватного капіталу в обмін на частку доходів та участь в управлінні. Концесія не означає продаж, адже об'єкти залишаються державними, але інвестор отримує право управляти ними та заробляти протягом визначеного терміну.

Загальний портфель охоплює транспортну, портову, дорожню, залізничну, водну й муніципальну інфраструктуру по всій країні.

Читайте також: Гданськ став майданчиком для великої інвестиційної гри: що презентує Свириденко

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
29 червня 2026, 13:28
#
Прикольно, на власть, депутатов, 2 миллиона чинуш денег хватает…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами