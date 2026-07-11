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11 липня 2026, 10:30

ДПС: розрахунки через РРО за півроку зросли на 18%

За перше півріччя 2026 року сума розрахункових операцій через касові апарати та програмні реєстратори досягла 3,1 трлн грн. Це на 500 млрд грн, або на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба.

За перше півріччя 2026 року сума розрахункових операцій через касові апарати та програмні реєстратори досягла 3,1 трлн грн.

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Червень підтвердив позитивну тенденцію. За місяць через касові апарати суб'єкти господарювання провели операції на 559,5 млрд грн, а середньоденний виторг становив 18,3 млрд грн.

Для порівняння: у червні 2025 року цей показник складав 15,2 млрд грн на день, тобто зростання на 3,1 млрд грн, або на 20%.

Паралельно зростає кількість фіскальних чеків:

  • у червні 2026 року сформовано 961,5 млн чеків
  • щодня покупці отримували в середньому 32,1 млн чеків
  • це на 9% більше, ніж рік тому, коли видавалося 29,3 млн чеків на день
  • загалом з початку 2026 року сформовано понад 5,3 млрд чеків

Чим пояснюється позитивна тенденція

Що більше бізнесів проводять операції через РРО, а не повз них, то менше тіньового обороту залишається в економіці та більше надходжень отримує бюджет. Зростання обсягів фіскалізованих розрахунків свідчить про те, що офіційна торгівля витісняє тіньову.

Водночас варто враховувати, що частина зростання пояснюється інфляцією, адже виторг у гривнях автоматично збільшується, навіть без реального розширення торгівлі. Тому 18-відсоткове зростання суми розрахунків не обов'язково означає 18-відсоткове зростання кількості транзакцій.

ДПС закликає покупців завжди вимагати фіскальний чек: це захищає права споживача і підтримує сумлінний бізнес, який працює прозоро.

Читайте також: РРО: в Податковій пояснили, які документи необхідно формувати та зберігати

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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