Apple представила Siri AI: голосовий помічник отримав нові можливості Apple Intelligence

Компанія Apple анонсувала Siri AI — оновлену версію свого голосового асистента, побудовану на базі системи штучного інтелекту Apple Intelligence. Розробники зазначають, що помічник став значно краще розуміти контекст розмови, отримав доступ до ширшої бази знань та навчився аналізувати те, що відбувається на екрані пристрою. Про це повідомляє пресслужба Apple.

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Тестування для розробників вже стартувала, а публічна бета-версія для користувачів з'явиться пізніше цього року.

Що змінилося

Головна зміна в Siri AI — це здатність оперувати персональними даними користувача (листами, повідомленнями, фотографіями) без втрати конфіденційності. Наприклад, тепер асистента можна попросити знайти адресу ресторану, яку колись надіслав друг у месенджері, або дістати номер бронювання готелю зі старої електронної пошти.

Серед ключових оновлень функціоналу:

Siri тепер «бачить» вміст екрана. Якщо користувачу надійде текстове повідомлення про дружню вечірку, він може одразу обговорити з асистентом варіанти страв і попросити зберегти обраний рецепт у «Нотатки».

Помічник здатний виконувати завдання всередині застосунків — наприклад, самостійно написати чернетку листа або відредагувати та надіслати групу фотографій.

Окрім стандартного голосового привітання, на iPhone асистента можна викликати бічною кнопкою або свайпом донизу від Dynamic Island. На Mac та iPad ШІ-помічника інтегрували у пошук Spotlight та контекстне меню.

Також у додатку Passwords з'явиться функція автоматичної заміни слабких або зламаних паролів.

У Shortcuts з'явилася функція Describe a Shortcut, яка дозволяє створювати ланцюжки дій за допомогою звичайного текстового опису.

Окремо Apple запускає повноцінний окремий застосунок Siri, де зберігатиметься вся історія діалогів. Завдяки синхронізації через iCloud користувач зможе розпочати текстовий або голосовий чат з асистентом на Mac, а продовжити його на iPhone чи Apple Watch.

Візуальний інтелект та інструменти для роботи з текстом

Siri AI отримала підтримку мультимодальних функцій — тепер вона розпізнає зображення. На iPhone у додатку «Камера» з'явився спеціальний режим Siri mode: достатньо навести камеру на об'єкт і натиснути кнопку затвора, щоб помічник розпізнав їжу (надавши інформацію про поживність) або допоміг розділити рахунок у ресторані через Apple Cash.

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Візуальний пошук також уперше з'явиться на iPad (через інструмент скриншотів) та на Mac (за допомогою гарячих клавіш). На гарнітурі Apple Vision Pro користувачу достатньо просто подивитися на об'єкт чи вікно програми та поставити запитання.

Крім того, в систему вбудували оновлені інструменти для письма. Siri AI може генерувати тексти з нуля за описом, редагувати вже написане, автоматично виправляти помилки, а також підлаштовувати тон і пунктуацію під стиль спілкування користувача з конкретним адресатом.

Оновлення торкнулися й інструментів для девелоперів. Зокрема, стек AFM (нативний Swift API) отримав підтримку мультимодальних запитів та можливість інтеграції зі сторонніми мовними моделями, такими як Gemini та Claude.

Безпека

В основі Siri AI лежить нова архітектура Private Cloud Compute. Обробка складних запитів, які неможливо виконати безпосередньо на пристрої, відбувається на спеціальних серверах. Apple запевняє, що персональні дані користувачів на них не зберігаються і компанія не має до них доступу, що можуть перевірити незалежні експерти з кібербезпеки. Базові операції, такі як індексація Spotlight, виконуються локально на пристрої.

Для сумісних пристроїв також оновили функцію диктовки — тепер система точніше розпізнає мову, автоматично розставляє розділові знаки, великі літери та форматує текст прямо під час надиктовування.

Доступність

Нові функції Siri AI доступні для тестування розробникам на операційних системах iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 та visionOS 27. На початковому етапі бета-тестування восени помічник підтримуватиме лише англійську мову, проте згодом Apple обіцяє розширити цей список.

Наразі заявлено підтримку таких мов: англійська, данська, нідерландська, французька, німецька, італійська, норвезька, португальська, іспанська, шведська, турецька, в'єтнамська, китайська (спрощена), китайська (традиційна), японська та корейська.

Система працюватиме на пристроях лінійки iPhone 16 та новіших, iPhone 15 Pro / Pro Max, iPad mini (A17 Pro), ноутбуках MacBook Neo (A18 Pro), а також на всіх Mac та iPad із процесорами M1 або новішими, Apple Vision Pro та смартгодинниках Apple Watch (Series 9, Ultra 2 та SE 3 за умови підключення до сумісного iPhone).

Регіональні обмеження

Через регуляторні вимоги та питання конфіденційності Apple Intelligence та Siri AI на початковому етапі не будуть доступні в країнах Європейського Союзу (на операційних системах iOS та iPadOS), а також на території Китаю.

Наразі компанія працює над адаптацією функцій до законодавства цих регіонів. Для користувачів Mac, Apple Watch та Apple Vision Pro в ЄС доступ буде відкритий за умови вибору підтримуваної мови системи.

Зазначимо, що новимй анонс відбувся на тлі скандалу навколо затримки попередніх ШІ-функцій для Siri.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні Apple урегулювала колективний позов від споживачів на суму $250 млн. Компанію звинувачували в тому, що вона штучно завищила можливості свого штучного інтелекту в рекламній кампанії перед виходом iPhone 16.