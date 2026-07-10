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10 липня 2026, 19:12

ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро

Європейський Союз планує дозволити Україні витрачати кошти з оборонного кредиту на суму 60 млрд євро ($69 млрд) на купівлю озброєння у Великої Британії. Про це повідомляє Bloomberg з посилананням на свої джерела.

ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро
Фото: pixabay

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Зазначається, що після кількох місяців перемовин Брюссель і Лондон за крок до угоди, яка відкриє цей фінансовий потік для британських оборонних компаній. Офіційно про це можуть оголосити вже наступного понеділка в Парижі на зустрічі коаліції країн, які активно підтримують Україну.

У Єврокомісії та уряді Британії поки утримуються від коментарів. Проте речниця Єврокомісії Паула Піньо підтвердила, що в понеділок президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Парижа для участі в «українській» зустрічі.

Механізм оплати

За словами джерел, які спілкувалися на умовах анонімності, Велика Британія не платитиме фіксованого внеску за участь у програмі. Натомість британський уряд робитиме фінансові внески за фактом — коли Україна вирішить придбати техніку саме у британських виробників. Сума залежатиме від вартості конкретного контракту та супутніх відсоткових витрат.

Цей крок розглядають як готовність ЄС піти на компроміс. Раніше сторони так і не змогли домовитися про участь Лондона в іншому європейському оборонному фонді (SAFE на 150 млрд євро) через вимогу Брюсселя сплатити вхідний квиток. Тоді зрив перемовин (у якому британці звинувачували Францію) розчарував як Лондон, так і деяких членів ЄС — особливо на тлі зростаючої агресії росії та непередбачуваності Вашингтона.

З «українським» кредитом усе пішло значно простіше. За якнайшвидшу угоду активно виступали Нідерланди. У Брюсселі розуміють: це рішення допоможе Україні простіше отримувати британську зброю та пришвидшить інтеграцію оборонних індустрій обох країн.

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Зброя проти зимового терору

Європейські дипломати вважають, що останніми місяцями Україна перехопила тактичну ініціативу завдяки успішним ударам по російській критичній інфраструктурі. Проте союзники прагнуть посилити можливості ЗСУ для далекобійних ударів та зміцнити ППО перед зимою, зважаючи на останні російські обстріли Києва.

Спершу угоду планували оголосити на наступному саміті Україна-ЄС разом із договором про доступ Британії до європейського фонду підтримки технологічних стартапів. Проте плани змістилися на кінець року через відставку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Очікується, що вже 20 липня він передасть повноваження колишньому меру Великого Манчестера Енді Бернему, який наразі є фаворитом лідерських перегонів.

Перемовини щодо технологічного фонду все ще тривають: деякі країни ЄС побоюються, що прихід британців перетягне на себе інвестиції, які могли б дістатися компаніям усередині Євросоюзу.

Кулуарні домовленості в Анкарі

Основні ж деталі військової угоди сторони узгодили цього тижня кулуарно — під час саміту НАТО в Анкарі, де Стармер, з-поміж іншого, провів двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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