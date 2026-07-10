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10 липня 2026, 12:54

Нафта дорожчає за підсумками тижня на тлі загрози зриву постачань із Близького Сходу

У п'ятницю, 10 липня, ціни на нафту знизилися, проте за підсумками всього тижня вони впевнено зростають. Головною причиною стали нові зіткнення між США та Іраном, які паралізували судноплавство в Ормузькій протоці та посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає за підсумками тижня на тлі загрози зриву постачань із Близького Сходу
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 11:17 ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent впала на $0,68 (0,9%) до $75,62 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $0,64 (0,9%) і торгується на рівні $71,44.

Попри п'ятничне зниження, за підсумками тижня ціни на Brent можуть зрости приблизно на 5%, а на WTI — на 4%.

«Ціни трохи відкотилися назад порівняно з піками всередині тижня, але в них усе ще закладена солідна премія за ризик. Транзит через Ормузьку протоку знову практично зупинився, і наразі немає жодних чітких ознак того, коли судноплавство повернеться до норми», — пояснює Вандана Харі, аналітик паливного ринку з компанії Vanda Insights.

Черговий виток ескалації розпочався в четвер, коли збройні сили Ірану атакували військову інфраструктуру США у країнах Перської затоки. Це стало відповіддю на американські удари по південних прибережних та східних провінціях Ірану, що фактично нівелювало хитку угоду про припинення вогню.

Крім того, іранські медіа повідомили про серію вибухів на півдні країни — зокрема в Бушері, де розташована одна з атомних електростанцій.

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Прогнози IEA під загрозою

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) у п'ятницю заявило, що остання хвиля протистояння між Вашингтоном та Тегераном може повністю перекреслити їхній попередній прогноз, який обіцяв значний профіцит (надлишок) нафти на ринку наступного року.

Бойові дії також відтермінували повноцінне відновлення роботи Ормузької протоки. Нагадаємо, що до початку війни 28 лютого через цю артерію проходило близько 20% щоденних світових постачань нафти та газу.

Аналітик банку UBS Джованні Стауново зазначає, що відсутність нових ударів з боку США минулої ночі, ймовірно, дещо заспокоїло ринок і підштовхнуло ціни вниз. Проте різке скорочення трафіку через протоку стримує нафту від суттєвого падіння.

Дані трекінгу суден підтверджують, що рух танкерів у четвер майже завмер: власники кораблів оцінюють ризики після того, як Іран підбив катарський танкер зі скрапленим природним газом (СПГ), який виходив із протоки поблизу Оману.

Позиція Трампа заспокоює інвесторів

Попри тривожну ситуацію, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що не вірить у відновлення війни, додавши, що «будь-які події завершаться дуже швидко».

«Хоча США й посилили атаки на військові об'єкти в Ірані, ринок отримав певний сигнал для заспокоєння. Адміністрація Трампа вирішила не бити по іранській енергетичній інфраструктурі, що позитивно сприйняли інвестори», — підсумував сировинний стратег банку ANZ Деніел Хайнс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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