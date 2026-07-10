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10 липня 2026, 10:59

NovaPay зареєстрував 15-й випуск облігацій на 200 млн грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала 15-й випуск корпоративних облігацій NovaPay* — серії «О» — загальною номінальною вартістю 200 млн грн.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала 15-й випуск корпоративних облігацій NovaPay* - серії «О» — загальною номінальною вартістю 200 млн грн.

Цінні папери доступні для придбання фізичними особами у мобільному застосунку NovaPay. Фіксована дохідність — до 18% річних, наприкінці строку NovaPay повертає інвестору вкладені кошти та виплачує дохід на картку.

«Ми послідовно розвиваємо програму корпоративних облігацій, адже бачимо стабільний інтерес українців до цього інструменту інвестування. Реєстрація нового випуску дозволить нам і надалі залучати ресурси для розвитку фінансових сервісів та кредитних продуктів компанії», — зазначила Яна Левада, директорка з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay.

Стратегію залучення коштів через публічні корпоративні облігації NovaPay реалізує з 2023 року. Після початку повномасштабного вторгнення NovaPay став першою українською компанією, яка відкрила для приватних інвесторів можливість вкладати кошти в публічні корпоративні облігації. За цей час NovaPay розмістив вже 15 випусків облігацій, два з яких повністю погашено, підтвердивши системне виконання зобов'язань перед інвесторами.

Власниками облігацій NovaPay вже стали понад 8 тисяч клієнтів, а загальний портфель перевищив 4 млрд грн.

Корпоративні облігації NovaPay мають кредитний рейтинг uaAA, присвоєний агентством «Стандарт-Рейтинг», — один із найвищих серед небанківських фінансових установ України. Придбати облігації серії О можна онлайн у застосунку NovaPay. Номінал одного цінного папера становить 1 000 грн.

*Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит».

Джерело: Мінфін
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