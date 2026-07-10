Чому одні інвестиційні проєкти обіцяють високі відсотки, а в результаті залишають вкладників без грошей? Як агресивна реклама, красиві презентації та історії про «легкий пасивний дохід» можуть приховувати слабку бізнес-модель, фінансову піраміду або звичайне банкрутство?
10 липня 2026, 16:55
Гучні провали інвестицій в Україні: ознаки скаму, на які варто звернути увагу (відео)
У новому випуску розбираємо гучні приклади невдалих інвестиційних проєктів в Україні: оптики, ювелірні сертифікати, мережі магазинів, франшизи, девелоперські проєкти та кооперативи. Чому інвестори вкладали десятки тисяч доларів? Які обіцянки мали насторожити ще до переказу коштів? І як перевірити бізнес, засновників та власне право на актив, щоб не залишитися з папірцем замість інвестиції?
Джерело: Мінфін
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