Гучні провали інвестицій в Україні: ознаки скаму, на які варто звернути увагу (відео)

Чому одні інвестиційні проєкти обіцяють високі відсотки, а в результаті залишають вкладників без грошей? Як агресивна реклама, красиві презентації та історії про «легкий пасивний дохід» можуть приховувати слабку бізнес-модель, фінансову піраміду або звичайне банкрутство?

У новому випуску розбираємо гучні приклади невдалих інвестиційних проєктів в Україні: оптики, ювелірні сертифікати, мережі магазинів, франшизи, девелоперські проєкти та кооперативи. Чому інвестори вкладали десятки тисяч доларів? Які обіцянки мали насторожити ще до переказу коштів? І як перевірити бізнес, засновників та власне право на актив, щоб не залишитися з папірцем замість інвестиції?