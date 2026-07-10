Найбагатші країни світу: рейтинг за середніми та медіанними статками (інфографіка)

Швейцарія очолила рейтинг найбагатших країн світу за середнім статком на одного дорослого, тоді як за медіанним статком перше місце посів Люксембург. Про це свідчать дані дослідження Global Wealth Report 2026 швейцарського банку UBS, які оприлюднив Visual Capitalist.

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Середній статок: лідирує Швейцарія

За середнім статком на одного дорослого перша десятка країн виглядає так:

Швейцарія — $910 тис.

США — $696 тис.

Люксембург — $655 тис.

Гонконг — $648 тис.

Австралія — $616 тис.

Сінгапур — $527 тис.

Данія — $523 тис.

Нова Зеландія — $450 тис.

Норвегія — $425 тис.

Нідерланди — $415 тис.

Автори дослідження зазначають, що середній показник відображає загальний обсяг багатства населення. Тому навіть відносно невелика кількість дуже заможних людей може суттєво підвищити позицію країни в рейтингу.

За медіанним статком лідирує Люксембург

Якщо ж оцінювати медіанний статок, тобто активи, якими володіє типовий дорослий житель країни, рейтинг суттєво змінюється.

Перше місце посідає Люксембург із показником $394 тис. На другому місці — Бельгія ($277 тис.), далі розташувалися Австралія ($211 тис.), Нова Зеландія ($207 тис.) та Данія ($204 тис.).

До першої десятки також увійшли Гонконг, Канада, Швейцарія, Норвегія та Японія.

Чому рейтинги відрізняються

У дослідженні зазначається, що медіанний статок краще відображає матеріальне становище пересічного жителя країни, тоді як середній показник демонструє загальний обсяг накопиченого багатства.

Саме тому країни з більш рівномірним розподілом активів, зокрема Люксембург, Бельгія, Австралія та Нова Зеландія, посідають вищі місця за медіанним статком.

Натомість США, які займають друге місце за середнім статком, у рейтингу за медіанним показником опускаються лише на 28-ме місце. Це свідчить про високу концентрацію багатства серед найбагатших верств населення.

Що показують ці два показники

Експерти наголошують, що середній і медіанний статки характеризують різні аспекти розподілу багатства.

Середній статок показує загальний обсяг багатства домогосподарств країни.

Медіанний статок відображає, якими активами володіє типовий дорослий житель.

Поєднання цих двох показників дає більш повне уявлення про те, як розподілені статки серед населення країни. Саме тому такі країни, як Люксембург, Бельгія, Австралія та Нова Зеландія, випереджають значно більші економіки світу, якщо оцінювати не загальне багатство, а статки пересічного громадянина.