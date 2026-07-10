У п'ятницю, 10 липня, ціни на більшість видів пального на українських АЗС майже не змінилися: бензин і автогаз трохи подешевшали, тоді як дизельне пальне незначно подорожчало.
10 липня 2026, 16:14
Ціни на пальне 10 липня: що змінилося на українських АЗС
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Середні ціни на пальне станом на 10 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 2 копійки до 78,70 грн/л;
- Бензин А-95 подешевшав на 3 копійки до 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 не змінився у ціні, пальне наразі коштує 69,53 грн/л;
- Дизельне пальне подешевшало на 1 копійку до 75,95 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 3 копійки до 40,04 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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