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10 липня 2026, 17:44

Фонд держмайна перерахував до бюджету майже 3,5 млрд грн за перше півріччя

За підсумками першого півріччя 2026 року Фонд державного майна України забезпечив надходження до державного бюджету на суму 3,45 млрд грн. Найбільше коштів надійшло від дивідендів державних підприємств, приватизації та оренди держмайна. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Фонд держмайна перерахував до бюджету майже 3,5 млрд грн за перше півріччя
Фото: НБУ

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Загалом за січень-червень 2026 року надходження до державного бюджету від діяльності Фонду державного майна становили 3,447 млрд грн. Найбільшу частину надходжень — 1,414 млрд грн — забезпечили дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств.

Мала приватизація

Ще 1,081 млрд грн бюджет отримав від малої приватизації. За перше півріччя Фонд провів 168 успішних аукціонів.

Найдорожчим об'єктом малої приватизації став єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві. Його продали за 381 млн грн, а під час торгів ціна зросла майже у десять разів — на 896,85%.

Оренда майна

Оренда державного майна принесла бюджету ще 494,27 млн грн. Загальна площа переданих в оренду об'єктів становить 9,13 млн кв. м.

Крім того, у Фонді повідомили, що наразі в його управлінні перебуває 1 135 санкційних активів. Від їх приватизації до бюджету надійшло 70,45 млн грн, ще 7,38 млн грн отримано від продажу санкційного майна.

Станом на середину року Фонд державного майна управляє 2 268 юридичними особами. Найприбутковішим підприємством за підсумками першого кварталу стало ПАТ «Центренерго», яке отримало 524,9 млн грн прибутку. Друге місце посіло ПрАТ «Харківенергозбут» із прибутком 410,6 млн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що загальний економічний ефект за 2025 рік від діяльності Фонду державного майна склав майже 9,5 млрд гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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