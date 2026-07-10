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10 липня 2026, 11:33

Що таке інвестиційний тур від «Мінфін» і чому це розумний крок перед інвестицією

Як обрати інвестиційну нерухомість, якщо вона розташована в іншому регіоні? «Мінфін» організовує дводенний інвестиційний тур на захід України, під час якого учасники зможуть особисто оглянути шість проєктів, поспілкуватися із забудовниками та отримати експертну оцінку перед ухваленням інвестиційного рішення.

Що таке інвестиційний тур від «Мінфін» і чому це розумний крок перед інвестицією

Купуючи дохідну нерухомість в іншому регіоні, інвестор не завжди має можливість особисто оглянути об'єкти й локації. Через брак часу на поїздки пошук обмежується переглядом фото, презентаційних матеріалів, онлайн-консультаціями з менеджерами. Саме на основі цієї інформації багато інвесторів і ухвалюють рішення.

Однак такий формат не дає повної картини: за кадром завжди залишаються особливості локації та інфраструктури, якість будівництва та інші нюанси, що можуть вплинути на дохідність інвестиції.

Саме тому «Мінфін» вирішив організувати для інвесторів дводенний тур інвестиційними проєктами на Львівщині та Івано-Франківщині.

📅 КОЛИ: 25−26 липня

📍 СТАРТ МАРШРУТУ: Івано-Франківськ

Що це за формат

Інвестиційний тур від «Мінфін» — це організована бізнес-поїздка для тих, хто планує інвестувати в дохідну нерухомість і хоче скласти враження про об'єкти в реальних умовах, а не по фото.

Упродовж двох вихідних днів учасники відвідають шість об'єктів нерухомості у Львівській та Івано-Франківській областях:

  • ЖК «Долішній» від VAMBUD, Івано-Франківськ — сучасний житловий комплекс за концепцією «місто в місті».
  • ЖК TRIVIUM від VAMBUD, Івано-Франківськ — житловий комплекс бізнес-класу біля парку Шевченка.
  • Green Rest Family від Green Rest, Львівщина — 5-зірковий готельний комплекс у Львівських Карпатах, поряд із майбутнім всесезонним курортом GORO Mountain Resort.
  • КМ «Галицька Резиденція» від «Буде Дім», Сокільники — котеджне містечко бізнес-класу в одному з найпрестижніших передмість Львова.
  • КМ «Буде Дім», Годовиця від «Буде Дім» — котеджне містечко на 40 будинків в передмісті Львова.
  • КМ «Буде Дім», Деревач Lake від «Буде Дім» — котеджне містечко на 76 будинків у передмісті Львова.

Що вам дасть участь у турі

Щоб самостійно ознайомитися з кількома інвестпроєктами в різних регіонах України, вам знадобляться десятки годин на пошук, організацію поїздок і переглядів. В інвестиційному турі з «Мінфіном» всього за 2 дні ви побачите 6 об'єктів різних форматів від різних забудовників.

У вас буде можливість особисто оцінити локації, інфраструктуру та якість будівництва, поставити забудовникам усі важливі запитання щодо концепції проєктів, документів, термінів реалізації та умов інвестування, а також порівняти різні формати нерухомості — житлову, заміську й рекреаційну — в межах одного маршруту.

Крім того, учасники отримають спеціальні умови інвестиції напряму від забудовників.

У турі групу супроводжуватимуть експерти «Мінфіну» Олексій Козирев і Дмитро Бараниченко. Вони допоможуть звернути увагу на важливі деталі кожного проєкту, поділяться незалежною оцінкою ринку та дадуть відповіді на запитання учасників.

Додатковою перевагою стане можливість познайомитися й поспілкуватися з іншими інвесторами з різних регіонів України.

Умови участі та що входить у тур

«Мінфін» разом із партнерами подбали про організацію туру, щоб ви могли зосередитися на головному — знайомстві з інвестиційними проєктами та пропозиціями забудовників.

Участь у турі безкоштовна. Учасники оплачують лише дорогу до місця старту (Івано-Франківськ) і назад (зі Львова), а також проживання в готелі у Львові.

Проживання в готелі є обов'язковою умовою участі. Для учасників будуть доступні спеціальні умови бронювання готелю від партнерів. Детальну інформацію ви отримаєте після підтвердження участі.

Що входить у тур:

  • трансфер між усіма локаціями;
  • відвідування всіх інвестиційних об'єктів;
  • зустрічі та спілкування із забудовниками;
  • супровід експертів «Мінфін» протягом усього маршруту;
  • участь у всіх презентаціях та екскурсіях;
  • обіди та фуршет під час туру.

Що учасники оплачують самостійно:

  • дорогу до місця старту туру — Івано-Франківськ; дорогу назад зі Львова;
  • проживання в готелі у Львові — за спеціальною ціною;
  • особисті витрати.

Як взяти участь

1. Заповніть заявку на сайті

Залиште контактні дані та коротку інформацію про себе.

2. Дочекайтеся підтвердження заявки

Менеджер «Мінфіну» зв'яжеться з вами, відповість на запитання та підтвердить участь у турі.

3. Отримайте всю необхідну інформацію

Після підтвердження участі вам надійде детальна програма, необхідні контакти й інші організаційні деталі.

4. Очікуйте на початок туру

У визначений день ми зустрінемо учасників у точці збору, після чого вирушимо за маршрутом інвестиційного туру.

❗ ВАЖЛИВО

Кількість місць у групі обмежена. Участь можлива лише після підтвердження заявки менеджером «Мінфіну».

Реєстрація невдовзі завершується. Встигніть приєднатися — подайте заявку прямо зараз.

🔗 ЗАБРОНЮВАТИ МІСЦЕ В ТУРІ

Джерело: Мінфін
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