Данило Гетманцев: золото це страховка, а не пріоритет

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму блозі пише , що попри глобальний золотий бум, стратегія НБУ залишається незмінною: пріоритет віддається високоліквідним активам. Золото у світових резервах зросло в ціні через ефект переоцінки вартості металу. Проте для України воно залишається лише допоміжним інструментом, а не фундаментом економічної стабільності.

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Чому злитки не є пріоритетом

Для України, яка перебуває в стані повномасштабної війни, логіка формування резервів продиктована критичною необхідністю «живих» грошей. На відміну від стабільних світових економік, НБУ потребує інструментів, які можна швидко конвертувати у валюту для проведення інтервенцій на ринку, обслуговування зовнішнього боргу чи оплати критичного імпорту.

Золото — це актив, який складно транспортувати, верифікувати та швидко реалізувати на міжнародних ринках у разі гострої потреби.

Подібний перелом у світовій резервній політиці відбувся після світової фінансової кризи 2008−2009 років. До цього протягом двох десятиліть центральні банки загалом були чистими продавцями золота, намагаючись максимізувати дохідність від інших активів.

Проте криза змінила парадигму. Розвинені країни майже припинили значні продажі дорогоцінного металу, а країни з ринками, що розвиваються, почали активно його накопичувати, вбачаючи у золоті надійний засіб захисту від фінансової та геополітичної нестабільності, що зрештою призвело до формування нинішньої глобальної моделі резервів.

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Золото як страховий поліс, а не інструмент виживання

Україна не повинна механічно копіювати світовий тренд. Для нашої держави частка золота в резервах (на рівні близько 8,4%) виконує суто страхову функцію. Це інструмент диверсифікації та захисту від шоків, а не основне джерело фінансового ресурсу. Данило Гетманцев наголошує, що в умовах війни пріоритетними завжди залишаються активи, які гарантують миттєву підтримку економіки.

Чому золото не може стати пріоритетом для українських резервів:

Золото неможливо миттєво використати для державних виплат або закупівлі оборонних товарів. На відміну від державних облігацій США чи валютних депозитів, золото не приносить відсоткового доходу. Фізичне золото потребує логістики, охорони та спеціальних умов зберігання. А це високі супутні витрати.

У періоди зовнішніх шоків Україні критично важливо мати валютні кошти на рахунках, а не «заморожений» у металі капітал.

Отже, головне завдання резервної політики сьогодні — це не накопичення дорогоцінних металів, а збереження достатнього обсягу ліквідних активів, що дозволяють підтримувати стійкість валютного ринку та проходити крізь воєнні випробування.

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