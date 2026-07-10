Сенс Банк попередив про технічні роботи: застосунок та платежі будуть тимчасово недоступні

У ніч на суботу, 11 липня, державний Сенс Банк проведе планові технічні роботи для покращення своїх сервісів. Через це у період з 03:00 до 08:00 ранку доступ до основних послуг фінустанови буде тимчасово обмежено. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Що не буде працювати

На час проведення технічних робіт клієнти банку не зможуть здійснювати будь-які платежі та перекази.

Крім того, повністю припинять роботу мобільний банкінг для фізичних осіб Sense SuperApp та система для корпоративних клієнтів Sense Business Online.

Представники банку закликали користувачів врахувати ці обмеження та провести всі важливі фінансові операції заздалегідь.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приватизація Сенс Банку має відбутися у 2026 році і жодних зволікань у цьому процесі бути не повинно.