Зеленський: Сенс Банк має бути приватизований цього року без жодних затримок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приватизація державного Сенс Банку має відбутися у 2026 році і жодних зволікань у цьому процесі бути не повинно. Про це він повідомив 6 травня після наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Що сказав президент

За словами Зеленського, рішення щодо необхідності продажу банку вже ухвалене, тому процес має рухатися без зупинок. Глава держави також заявив, що банківська сфера в цілому потребує лібералізації та розширення підприємницьких можливостей. Окремо він наголосив, що очікує від Кабінету Міністрів активних і швидких кроків для вирішення проблем, які гальмують економічні процеси та зменшують доходи держбюджету.

Передісторія: скандал і питання до наглядової ради

Заява президента пролунала на тлі скандалу навколо «плівок Міндіча» — записів, оприлюднених «Українською правдою», де фігуранти корупційної справи НАБУ «Мідас» обговорювали бажаний склад наглядової ради Сенс Банку. Відповідний список осіб уряд фактично затвердив через 40 днів після запису розмов. Паралельно НБУ звертав увагу банку на неповний склад ради та брак у ній фахівців з ризик-менеджменту, про що заступник голови регулятора Дмитро Олійник повідомив на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради.

Стан підготовки до продажу

Уряд планує до кінця червня 2026 року завершити відбір компанії-радника з приватизації, пошуки якої розпочалися ще 31 березня. Точну вартість банку поки не визначено — для цього й потрібен радник. Держава стала 100% власником Сенс Банку 22 липня 2023 року після націоналізації активу підсанкційних власників.