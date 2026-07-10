Майже 232 тисячі родин отримали компенсацію за допомогою єВідновлення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 липня 2026, 13:42

Майже 232 тисячі родин отримали компенсацію за допомогою єВідновлення

Станом на 10 липня 2026 року державна програма єВідновлення виплатила компенсації 231 681 родині на загальну суму 119,1 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Україна залишається єдиною країною у світі, яка під час повномасштабної війни реалізує масштабну державну програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло.

Станом на 10 липня 2026 року державна програма єВідновлення виплатила компенсації 231 681 родині на загальну суму 119,1 млрд грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Компенсації за пошкоджене житло

За три роки дії програми подано понад 232 тис. заяв на відшкодування за пошкоджене житло. Виплати отримали понад 153 тис. родин на загальну суму 14,8 млрд грн. Програма передбачає дві категорії:

  • категорія, А (дрібний ремонт) — середня компенсація 69 900 грн

  • категорія В (капітальний ремонт) — середня компенсація 340 900 грн

Компенсації реалізуються в межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Компенсації за знищене житло та підтримка ВПО

За знищене житло сертифікати для придбання нового отримали понад 74 тис. родин на загальну суму 96,9 млрд грн. Загальна кількість поданих заяв за цією категорією за три роки — понад 161 тис.

З числа отримувачів сертифікатів:

  • понад 33 тис. сімей вже придбали нове житло

  • понад 11 тис. з них — родини внутрішньо переміщених осіб

На початку 2025 року уряд окремо перерозподілив 15 млрд грн на компенсації для ВПО.

З грудня 2025 року в програмі з'явився новий компонент — «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій». На першому етапі він охоплює переселенців із ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Розмір житлового ваучера складає 2 млн грн. Загалом надійшло понад 43 тис. заяв, з яких більше 35 тис. вже затверджено місцевими комісіями.

На першому етапі фінансування, що розпочався з 1 травня, додатково погоджено 3 296 заявок на суму 6,59 млрд грн. Житло вже придбали 3 228 родин.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці — компонент, що стартував на початку 2025 року в рамках проєкту HOME Банку розвитку Ради Європи. Перший транш отримали 818 родин на суму 982,4 млн грн, другий транш — 409 родин на суму 515,8 млн грн.

Читайте також: Як не втратити компенсацію за єВідновлення: алгоритм дій від міністра

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами