Майже 232 тисячі родин отримали компенсацію за допомогою єВідновлення

Станом на 10 липня 2026 року державна програма єВідновлення виплатила компенсації 231 681 родині на загальну суму 119,1 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Україна залишається єдиною країною у світі, яка під час повномасштабної війни реалізує масштабну державну програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло.

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Компенсації за пошкоджене житло

За три роки дії програми подано понад 232 тис. заяв на відшкодування за пошкоджене житло. Виплати отримали понад 153 тис. родин на загальну суму 14,8 млрд грн. Програма передбачає дві категорії:

категорія, А (дрібний ремонт) — середня компенсація 69 900 грн

категорія В (капітальний ремонт) — середня компенсація 340 900 грн

Компенсації реалізуються в межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Компенсації за знищене житло та підтримка ВПО

За знищене житло сертифікати для придбання нового отримали понад 74 тис. родин на загальну суму 96,9 млрд грн. Загальна кількість поданих заяв за цією категорією за три роки — понад 161 тис.

З числа отримувачів сертифікатів:

понад 33 тис. сімей вже придбали нове житло

понад 11 тис. з них — родини внутрішньо переміщених осіб

На початку 2025 року уряд окремо перерозподілив 15 млрд грн на компенсації для ВПО.

З грудня 2025 року в програмі з'явився новий компонент — «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій». На першому етапі він охоплює переселенців із ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Розмір житлового ваучера складає 2 млн грн. Загалом надійшло понад 43 тис. заяв, з яких більше 35 тис. вже затверджено місцевими комісіями.

На першому етапі фінансування, що розпочався з 1 травня, додатково погоджено 3 296 заявок на суму 6,59 млрд грн. Житло вже придбали 3 228 родин.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці — компонент, що стартував на початку 2025 року в рамках проєкту HOME Банку розвитку Ради Європи. Перший транш отримали 818 родин на суму 982,4 млн грн, другий транш — 409 родин на суму 515,8 млн грн.

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