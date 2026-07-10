Уорш залучив Марка Андрісена до реформи ФРС: новий «технологічний» голова центробанку вірить в ШІ

Як повідомляє CNBC , Голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш оголосив склад п'яти робочих груп, які повинні змінити підходи ФРС до монетарної політики. Серед запрошених: венчурний капіталіст Марк Андрісен, колишній CEO Walmart Дуг МакМіллон і топменеджер Microsoft Аша Шарма. Уорш, який став головою ФРС у травні, прийшов на посаду з гаслом «зміни фіскального режиму» та перебудови принципів американської фінансової політики.

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Перший технологічний голова ФРС

Уорш — принципово інший тип центробанкіра. Після першого строку у ФРС, де він був членом Ради Керуючих майже шість років, Кевін займався венчурними інвестиціями для техно-інвестора Стенлі Друкенміллера, що розширило його мережу контактів у Кремнієвій долині.

З Андрісеном Уорш знайомий із студентських часів. Коли Трамп оголосив про його номінацію, Андрісен написав у X: «Я знаю Кевіна 30 років. Він поєднує глибоке розуміння економіки та фінансів із тонким розумінням технологій і бізнесу».

Ставка на ШІ як ключовий економічний чинник

Робоча група з питань продуктивності та зайнятості є ключовою для Уорша. Її формальне завдання полягає в тому, щоб оцінити економічний вплив нових технологій, включаючи штучний інтелект, щоб інформувати о ринкових змінах ради ФРС з монетарної політики. Усі члени групи, схоже, поділяють переконання, що ШІ є трансформаційною технологією — і це збігається з особистою позицією Уорша, який сам особисто відбирав учасників.

«Економіка США суттєво змінилася за останнє покоління, і ніколи більше, ніж зараз. ШІ, можливо, одна з найважливіших змін в економіці, бізнесі та домогосподарствах за все моє доросле життя… Він зрештою автоматизує майже всі слабкі ланки в економіці, економічне зростання може значно прискоритися, потенційно перевищуючи 5 відсотків на рік», — заявив Уорш, оголошуючи склад груп.

Але переконати весь FOMC буде непросто. Нещодавні дискусії у ФРС були скептичними щодо потенційних вигод від ШІ. Деякі члени комітету допускають прискорення продуктивності, але наголошують: залишається значна невизначеність щодо термінів і масштабів потенційних зисків.

Президент Нью-Йоркського відділення ФРС Джон Вільямс висловив занепокоєння зростанням цін на електроенергію та напівпровідники через бум ШІ, адже витрати на деякі компоненти подвоїлися і потроїлися.

Але Уорш все одно наполягає на змінах збору фінансових даних: він прагне, щоб за 9−12 місяців ФРС використовувала нові технології для розуміння реальної економіки в режимі реального часу. П'ять робочих груп мають завершити роботу до кінця року.

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