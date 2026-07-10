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10 липня 2026, 10:28

Уорш залучив Марка Андрісена до реформи ФРС: новий «технологічний» голова центробанку вірить в ШІ

Як повідомляє CNBC, Голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш оголосив склад п'яти робочих груп, які повинні змінити підходи ФРС до монетарної політики. Серед запрошених: венчурний капіталіст Марк Андрісен, колишній CEO Walmart Дуг МакМіллон і топменеджер Microsoft Аша Шарма. Уорш, який став головою ФРС у травні, прийшов на посаду з гаслом «зміни фіскального режиму» та перебудови принципів американської фінансової політики.

Як повідомляє CNBC, Голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш оголосив склад п'яти робочих груп, які повинні змінити підходи ФРС до монетарної політики.

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Перший технологічний голова ФРС

Уорш — принципово інший тип центробанкіра. Після першого строку у ФРС, де він був членом Ради Керуючих майже шість років, Кевін займався венчурними інвестиціями для техно-інвестора Стенлі Друкенміллера, що розширило його мережу контактів у Кремнієвій долині.

З Андрісеном Уорш знайомий із студентських часів. Коли Трамп оголосив про його номінацію, Андрісен написав у X: «Я знаю Кевіна 30 років. Він поєднує глибоке розуміння економіки та фінансів із тонким розумінням технологій і бізнесу».

Ставка на ШІ як ключовий економічний чинник

Робоча група з питань продуктивності та зайнятості є ключовою для Уорша. Її формальне завдання полягає в тому, щоб оцінити економічний вплив нових технологій, включаючи штучний інтелект, щоб інформувати о ринкових змінах ради ФРС з монетарної політики. Усі члени групи, схоже, поділяють переконання, що ШІ є трансформаційною технологією — і це збігається з особистою позицією Уорша, який сам особисто відбирав учасників.

«Економіка США суттєво змінилася за останнє покоління, і ніколи більше, ніж зараз. ШІ, можливо, одна з найважливіших змін в економіці, бізнесі та домогосподарствах за все моє доросле життя… Він зрештою автоматизує майже всі слабкі ланки в економіці, економічне зростання може значно прискоритися, потенційно перевищуючи 5 відсотків на рік», — заявив Уорш, оголошуючи склад груп.

Але переконати весь FOMC буде непросто. Нещодавні дискусії у ФРС були скептичними щодо потенційних вигод від ШІ. Деякі члени комітету допускають прискорення продуктивності, але наголошують: залишається значна невизначеність щодо термінів і масштабів потенційних зисків.

Президент Нью-Йоркського відділення ФРС Джон Вільямс висловив занепокоєння зростанням цін на електроенергію та напівпровідники через бум ШІ, адже витрати на деякі компоненти подвоїлися і потроїлися.

Але Уорш все одно наполягає на змінах збору фінансових даних: він прагне, щоб за 9−12 місяців ФРС використовувала нові технології для розуміння реальної економіки в режимі реального часу. П'ять робочих груп мають завершити роботу до кінця року.

Читайте також: ФРС змінює правила гри: Кевін Ворш відмовляється від підказок для ринку

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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