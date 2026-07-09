Уряд спростив отримання компенсації для бізнесу на прифронтових територіях

Розуміючи, наскільки важливо зараз зберегти економічну активність та робочі місця, уряд вирішив змінити правила відшкодування збитків для підприємців, чиє майно постраждало від російської агресії. Новий механізм спрощує взаємодію з державою, прибираючи зайві бюрократичні перепони, які раніше лише забирали час та нерви. Про це повідомляє сайт Delo.ua