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9 липня 2026, 19:42

Уряд спростив отримання компенсації для бізнесу на прифронтових територіях

Розуміючи, наскільки важливо зараз зберегти економічну активність та робочі місця, уряд вирішив змінити правила відшкодування збитків для підприємців, чиє майно постраждало від російської агресії. Новий механізм спрощує взаємодію з державою, прибираючи зайві бюрократичні перепони, які раніше лише забирали час та нерви. Про це повідомляє сайт Delo.ua

Розуміючи, наскільки важливо зараз зберегти економічну активність та робочі місця, уряд вирішив змінити правила відшкодування збитків для підприємців, чиє майно постраждало від російської агресії.

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Відтепер отримати компенсацію стане значно простіше завдяки суттєвим змінам у процесі:

  1. Тепер підприємцям не потрібно подавати кілька окремих документів на кожен об'єкт. Ба більше, не треба чекати, поки дані внесуть до Державного реєстру пошкодженого майна, щоб почати оформлення виплат за обладнання чи інженерні мережі.
  2. Подовжено терміни для подання документів на компенсацію страхових премій. Підприємства, які вже застрахували своє майно цього року, але не встигли приєднатися до програми, мають час до 1 серпня, щоб звернутися до своєї страхової компанії.
  3. Оновлено вимоги до застрахованого майна та змінено порядок розрахунків: максимальний розмір відшкодування тепер дорівнює до 3 млн грн на рік.

Для тих, хто лише планує свій шлях у підприємництві, продовжує діяти програма підтримки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців постраждалих районів. Вони можуть отримати до 2 600 доларів на відкриття або розвиток власної справи.

Читайте також: Що робити ФОПам, зареєстрованим на окупованих територіях

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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