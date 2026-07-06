Що робити ФОПам, зареєстрованим на окупованих територіях

За інформацією Опендатабот , понад 146 тисяч українських підприємців (ФОПів) досі мають податкову реєстрацію на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Це є серйозна юридична загроза для кожного з них. Умови роботи на окупованих територіях унеможливлюють ведення легального бізнесу, а держава автоматично визнає будь-які угоди, укладені такими підприємцями, нікчемними.

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Найбільша концентрація таких ФОПів припадає на регіони, які постраждали від російської агресії найбільше:

Донецька область: 66 116 підприємців (72% від усіх активних ФОПів регіону).

Луганська область: 49 517 підприємців (майже 96% від усіх ФОПів області).

Запорізька область: 18 041 підприємець (28% від регіональної мережі).

Херсонська область: 12 805 підприємців (43% від загальної кількості).

Чому реєстрація на ТОТ є небезпечною

За українським законодавством, будь-яка діяльність ФОПа, податкова адреса якого залишається на тимчасово окупованій території, не може вважатися легальною. Основна проблема полягає у правових наслідках: договори, підписані таким підприємцем після окупації регіону, автоматично вважаються нікчемними. Це означає, що контрагенти не можуть розраховуватися з таким ФОПом, а податкова служба не визнає його звітність.

Для того, щоб відновити повноцінну підприємницьку діяльність, ФОП повинен змінити свою податкову адресу на підконтрольну Україні територію та внести відповідні дані до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Як виправити реєстрацію: покрокова інструкція

Процес перереєстрації складається з кількох етапів, які можна пройти переважно дистанційно:

Оновлення адреси проживання. Якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), нова адреса вже відображена у вашій довідці. Саме вона стає базою для подальших змін. Внесення змін до ЄДР. Оновити дані про податкову адресу можна онлайн через портал «Дія» або особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після успішної обробки заявки інформація автоматично передається до Державної податкової служби. Самоконтроль даних. Після зміни адреси важливо перевірити, чи не потрібно змінити систему оподаткування або актуалізувати КВЕДи. Якщо зміни необхідні, їх слід подати окремими заявами.

Регулярна перевірка власних даних у реєстрах — це не бюрократична вимога, а ваш захист від блокування рахунків та проблем з контрагентами. Якщо ви продовжуєте працювати як ФОП, але досі маєте адресу на ТОТ, не зволікайте з оновленням інформації.

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