Україна визнана однією з найкращих країн у сфері взаємодії з кредиторами

Україна повернулася до оцінювання Інституту міжнародних фінансів (IIF) і одразу ввірвалася до десятки найкращих країн світу за рівнем боргової прозорості та якості відносин з інвесторами. У звіті за 2026 рік країна посіла місце серед лідерів, залишивши позаду 47 інших країн із ринками, що розвиваються. Про це повідомляє Мінфін України.

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Загальна оцінка складає 45,2 бала з 50 можливих, і це значно більше за середньосвітовий показник (40,5). До того ж, оцінка боргової прозорості України становить 11 балів з 13, що суттєво вище за середній показник вибірки з 60 країн (9,6)

Що таке IIF і чому цей рейтинг має значення?

Інститут міжнародних фінансів (IIF) — це «клуб» найбільших світових банків та портфельних інвесторів. Їхній звіт є своєрідним «аудитом довіри». Експерти оцінюють не наскільки країна багата, а наскільки вона передбачувана та зрозуміла у спілкуванні зі своїми кредиторами.

Для інвесторів прозорість — це спосіб знизити так званий «податок на страх» (премію за невизначеність). Коли держава вчасно та зрозуміло пояснює, що відбувається з її бюджетом і боргами, інвестори не закладають у вартість кредитів ризики від невідомості. Це називають «дивідендом прозорості»: чим краща комунікація, тим дешевше країна може позичати гроші.

Україна здобула високі бали завдяки кільком ключовим підходам, які стали нашою «візитівкою»:

Вся боргова звітність публікується вчасно, детально та в форматах, які легко аналізувати. Наявність якісних IR-ресурсів (ресурсів для інвесторів) англійською та українською мовами. Постійні зустрічі та конференц-дзвінки з кредиторами, де на запитання відповідають топ-посадовці, а не чергові клерки. Мінфін завжди чує зауваження інвесторів і враховує їх у подальшій роботі.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца наголошує, що навіть під час війни Україна намагається грати за найвищими світовими стандартами. Попри обстріли та блекаути, Україна не припинила прозорого спілкування, адже довіра — це ресурс, який неможливо купити, але можна вибудувати послідовною відвертістю.

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