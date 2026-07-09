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9 липня 2026, 17:31

Україна визнана однією з найкращих країн у сфері взаємодії з кредиторами

Україна повернулася до оцінювання Інституту міжнародних фінансів (IIF) і одразу ввірвалася до десятки найкращих країн світу за рівнем боргової прозорості та якості відносин з інвесторами. У звіті за 2026 рік країна посіла місце серед лідерів, залишивши позаду 47 інших країн із ринками, що розвиваються. Про це повідомляє Мінфін України.

Україна повернулася до оцінювання Інституту міжнародних фінансів (IIF) і одразу ввірвалася до десятки найкращих країн світу за рівнем боргової прозорості та якості відносин з інвесторами.

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Загальна оцінка складає 45,2 бала з 50 можливих, і це значно більше за середньосвітовий показник (40,5). До того ж, оцінка боргової прозорості України становить 11 балів з 13, що суттєво вище за середній показник вибірки з 60 країн (9,6)

Що таке IIF і чому цей рейтинг має значення?

Інститут міжнародних фінансів (IIF) — це «клуб» найбільших світових банків та портфельних інвесторів. Їхній звіт є своєрідним «аудитом довіри». Експерти оцінюють не наскільки країна багата, а наскільки вона передбачувана та зрозуміла у спілкуванні зі своїми кредиторами.

Для інвесторів прозорість — це спосіб знизити так званий «податок на страх» (премію за невизначеність). Коли держава вчасно та зрозуміло пояснює, що відбувається з її бюджетом і боргами, інвестори не закладають у вартість кредитів ризики від невідомості. Це називають «дивідендом прозорості»: чим краща комунікація, тим дешевше країна може позичати гроші.

Україна здобула високі бали завдяки кільком ключовим підходам, які стали нашою «візитівкою»:

  1. Вся боргова звітність публікується вчасно, детально та в форматах, які легко аналізувати.
  2. Наявність якісних IR-ресурсів (ресурсів для інвесторів) англійською та українською мовами.
  3. Постійні зустрічі та конференц-дзвінки з кредиторами, де на запитання відповідають топ-посадовці, а не чергові клерки.
  4. Мінфін завжди чує зауваження інвесторів і враховує їх у подальшій роботі.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца наголошує, що навіть під час війни Україна намагається грати за найвищими світовими стандартами. Попри обстріли та блекаути, Україна не припинила прозорого спілкування, адже довіра — це ресурс, який неможливо купити, але можна вибудувати послідовною відвертістю.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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