Україна отримала перші 3,2 млрд євро позики ЄС: куди спрямують кошти

Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро . Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості. Про це написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

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«Дякую Єврокомісії, особисто Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення для підтримки України», — написала Свириденко.

«Отримані 3,2 млрд євро — це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов’язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону. Вдячний Європейському Союзу за швидкі рішення, послідовність і готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро. З них частина коштів передбачена для бюджетної підтримки, а частина — для посилення оборонно-промислового потенціалу України та закупівлі необхідної оборонної продукції.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що перший транш кредиту ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро більше не включатиме 5,9 мільярда євро оборонного фінансування виробництва безпілотників, а натомість покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки

Навесні ЄС погодив для України новий пакет підтримки обсягом 90 млрд євро, який має забезпечити як військові потреби, так і фінансування бюджету у 2026−2027 роках.

Після затвердження програми президент Володимир Зеленський заявляв, що частину грошей планують спрямувати на оборону та виробництво безпілотників, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо повідомляла про намір надати Україні близько 6 млрд євро на дрони вже цього кварталу.

Ukraine Support Loan передбачає до 90 млрд євро фінансування для України у 2026−2027 роках. Індикативно 30 млрд євро спрямовується на економічну та бюджетну підтримку, а 60 млрд євро — на підтримку оборонних потреб, зокрема інвестиції в оборонно-промисловий потенціал України.

Інструмент фінансується через запозичення ЄС на ринках капіталу та підтримується бюджетом ЄС. Очікується, що погашення позики здійснюватиметься за рахунок майбутніх репарацій, які росія має сплатити Україні за завдану шкоду.