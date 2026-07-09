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9 липня 2026, 14:56

Кабмін створив міжвідомчу робочу групу для вирішення проблем малого бізнесу

Уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань розгляду пропозицій щодо розв'язання проблемних питань у сфері розвитку мікро- та малого підприємництва і самозайнятості. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 8 липня, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сілького господарства.

Кабмін створив міжвідомчу робочу групу для вирішення проблем малого бізнесу
Фото: magnific

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Зазначається, що міжвідомча група збиратиме пропозиції від підприємців, бізнес-об'єднань, громад, експертів та органів влади й опрацьовуватиме їх, щоб ухвалювати конкретні рішення.

Основні питанні

У фокусі її роботи — питання, з якими підприємці стикаються щодня:

  • запуск і розвиток власної справи,
  • відновлення чи масштабування бізнесу,
  • регуляторні бар'єри,
  • адміністративні та дозвільні процедури,
  • доступ до державних програм підтримки й цифрових сервісів.

Платформа «Пульс»

Одним із джерел пропозицій для групи стане платформа «Пульс». Звернення, які бізнес подає через «Пульс», передаватимуться на розгляд міжвідомчої робочої групи.

«Це посилює обидва інструменти: група працює з реальними запитами бізнесу, а „Пульс“ працює як постійний канал, звернення через який доходять до конкретних змін», — йдеться у повідомленні.

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Хто очолить групу

Міжвідомчу групу очолить міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. До її складу увійдуть заступник голови групи, голова Державної регуляторної служби, представники секретаріату Кабінету Міністрів та Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, народні депутати, бізнес-омбудсмен, а також представники місцевого самоврядування, бізнес-асоціацій, наукових установ та експертного середовища.

«Очікується, що робота міжвідомчої групи допоможе швидше виявляти системні бар'єри для підприємців, посилить координацію між органами влади та бізнесом і сприятиме формуванню простіших та зрозуміліших умов для ведення мікро- і малого бізнесу в Україні», — заявили у міністерстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
VladimirVG
VladimirVG
9 липня 2026, 15:11
#
Перефразуючи старий анекдот.
Зустріч Мінфіну з малим бізнесом.
Мінфін з трибуни: «Тепер ми будемо жити краще…»
Голос із залу: «А ми?»
+
+15
JWT
JWT
9 липня 2026, 15:23
#
Треба створити робочу групу для вирішення проблем робочих груп
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