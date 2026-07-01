Український бізнес зберігає оптимізм, але темпи відновлення слабшають

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За даними Національного банку, у червні 2026 року ІОДА становив 50,4 проти 52,1 у травні. У червні минулого року показник був на рівні 50,0. Значення вище 50 пунктів означає позитивні очікування бізнесу.

Оптимізм підприємств підтримали активізація надходжень зовнішньої фінансової допомоги, поступове зниження цін на пальне, стабільна ситуація в енергетиці, стійкий споживчий попит і сезонний фактор.

Водночас бізнес і надалі стримують наслідки війни: руйнування виробничих потужностей, логістики та енергетичної інфраструктури. Додатковий тиск створюють зростання витрат на оплату праці через дефіцит кадрів, а також незначне посилення інфляційних і курсових очікувань.

Будівництво знову лідирує

Найвищі оцінки серед усіх секторів четвертий місяць поспіль продемонстрували підприємства будівництва. У червні секторальний індекс становив 54,5 проти 55,3 у травні та 50,4 у червні 2025 року.

Підтримку сектору дали сприятливі погодні умови, достатнє фінансування будівництва та ремонту доріг, а також відновлення пошкодженої інфраструктури.

Будівельні компанії й надалі очікують збільшення обсягів робіт, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів. Водночас респонденти повідомили про погіршення доступності підрядників, хоча оцінки щодо здорожчання їхніх послуг дещо послабилися.

Промисловість у червні оцінила ділову активність на нейтральному рівні. Секторальний індекс становив 50,0 проти 52,4 у травні. Підприємства зберегли позитивні, але слабші очікування щодо обсягів виробництва та нових замовлень. Натомість, на відміну від попереднього місяця, промисловці очікували скорочення нових експортних замовлень.

Торгівля повернулася в плюс

Підприємства торгівлі у червні поновили позитивні оцінки поточної діяльності. Секторальний індекс зріс до 50,6 з 49,6 у травні. Рік тому він становив 52,0.

Торговельні компанії оптимістичніше оцінили товарооборот і покращили очікування щодо закупівлі товарів для продажу. Цьому сприяли зниження цін на пальне, достатня пропозиція товарів і пожвавлення споживчого попиту.

Сфера послуг також залишилася в зоні позитивних оцінок четвертий місяць поспіль. У червні секторальний індекс становив 50,2 проти 53,1 у травні та 48,3 у червні 2025 року. Підтримку сектору забезпечили стабільна ситуація в енергосистемі, налагодження логістики та поступове зниження цін на пальне.

Водночас підприємства послуг послабили очікування щодо збільшення обсягів наданих послуг, нових замовлень і послуг у процесі виконання.

Ціни і кадри

Респонденти всіх секторів очікують подальшого сповільнення темпів зростання закупівельних цін, цін на сировину та матеріали, тарифів на власну продукцію і послуги, а також товарів, закуплених для продажу.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Лише будівельні компанії зберегли позитивні очікування щодо чисельності працівників. Підприємства інших секторів прогнозують подальше скорочення персоналу, найбільше — у промисловості.

Опитування проводилося з 3 до 22 червня 2026 року. У ньому взяли участь 587 підприємств. Серед них 45,1% — компанії промисловості, 25,9% — сфери послуг, 23,0% — торгівлі, 6,0% — будівництва.

Сигнал для економіки

Червневий показник ІОДА свідчить, що бізнес залишається в зоні помірного оптимізму, але запас міцності зменшився. Після травневого зростання до 52,1 пункту індекс повернувся ближче до нейтрального рівня. У травні позитивні оцінки підтримували стабільна енергетика, міжнародна допомога, пожвавлення попиту та сезонний фактор.

Для економіки це означає нерівномірне відновлення. Будівництво тримається завдяки інфраструктурним роботам і сезонності, торгівля залежить від споживчого попиту, а промисловість залишається найбільш вразливою до воєнних ризиків, логістики та експорту.

Для бюджету й банківської системи такі настрої бізнесу є індикатором майбутньої активності: інвестицій, попиту на кредити, зайнятості та податкових надходжень. Якщо ситуація в енергетиці залишиться стабільною, а зовнішнє фінансування надходитиме без пауз, бізнес може зберегти позитивні очікування і в липні. Але кадровий дефіцит і ризики нових руйнувань залишаються головними обмеженнями.