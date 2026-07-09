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9 липня 2026, 8:00

НБУ оновив правила оцінки банків: як зміняться вимоги до капіталу

Національний банк узгодив порядок здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи з новим процесом встановлення за результатами SREP підвищених пруденційних нормативів для банків. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк узгодив порядок здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи з новим процесом встановлення за результатами SREP підвищених пруденційних нормативів для банків.

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Оцінка стійкості

Ключові підходи до оцінки стійкості збережено. Вона, як і раніше, проводитиметься у три етапи:

  1. Оцінка якості активів (asset quality review — AQR) незалежними аудиторами для всіх банків;
  2. Екстраполяція результатів AQR для всіх банків (за потреби);
  3. Стрес-тестування для банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями (для найбільших банків).

Що змінилося

Для банків, що проходять оцінку лише за двома етапами, — скасовуються вимоги про визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу за результатами оцінки стійкості. Натомість ці результати безпосередньо враховуватимуться в підвищених пруденційних нормативах за результатами SREP.

Для банків, що проходять оцінку стійкості за трьома етапами, — необхідні рівні нормативів достатності капіталу затверджуватимуться на рівні, який відповідатиме більшому із двох значень: розрахунковому необхідному рівню, визначеному за результатами стрес-тестування, або загальним вимогам до капіталу (ОCR, Overall Capital Requirement) за результатами SREP.

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Водночас, оптимізовано процес оцінки стійкості, а саме:

  • банки мають забезпечити досягнення необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року, в якому здійснювалася оцінка стійкості, й утримувати їх до кінця наступного року, у якому за результатами наступної оцінки банку будуть затверджені інші необхідні рівні;
  • і тільки в разі недосягнення банком необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року або їх порушення надалі — банки мають скласти і виконати програми капіталізації/ реструктуризації.

Для урахування європейських підходів, зміни також передбачають визначення за результатами оцінки стійкості необхідного рівня коефіцієнта левериджу (LR). Водночас, запровадження відповідної вимоги відтерміновано в часі.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 08 липня 2026 року № 77, яка набирає чинності з 09 липня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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