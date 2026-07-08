Ціни на АЗС: скільки коштує пальне в Україні 8 липня

У середу, 8 липня, вартість більшості видів бензину, дизеля та автогазу на АЗС майже не змінилася. При цьому найбільше подешевшав бензин А-92. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».