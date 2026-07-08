У середу, 8 липня, вартість більшості видів бензину, дизеля та автогазу на АЗС майже не змінилася. При цьому найбільше подешевшав бензин А-92. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
8 липня 2026, 16:43
Ціни на АЗС: скільки коштує пальне в Україні 8 липня
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Середні ціни на пальне
Середні ціни на заправках країни зафіксувалися на таких позначках:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 2 копійки до 78,70 грн/л;
- Бензин А-95 залишився без змін, його середня ціна наразі становить 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 подешевшав на 11 копійок до 69,40 грн/л;
- Дизельне пальне не змінилося, його ціна становить 75,92 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 3 копійки до 40,07 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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