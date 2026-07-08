ШІ за кермом: Volvo тестує Gemini для розпізнавання ситуацій на дорозі

Volvo разом із Google тестує нову функцію, яка дозволить штучному інтелекту Gemini аналізувати дорогу через камеру автомобіля. Очікується, що це зробить голосового помічника значно кориснішим під час поїздок. Про це пише Motor.es .

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про технологію

Нову технологію розробляють для електричного кросовера Volvo EX60. Після дозволу водія Gemini зможе тимчасово отримати доступ до фронтальної камери автомобіля, щоб відповісти на запитання про те, що відбувається попереду.

У Google пояснили, що принцип роботи схожий на режим Gemini Live у смартфонах. Різниця полягає в тому, що замість камери телефона використовуватиметься камера автомобіля.

Після аналізу дорожньої ситуації штучний інтелект надасть відповідь, а передача зображення одразу припиниться. Компанія наголошує, що функція працюватиме лише після згоди водія.

Читайте також: Українці ввезли 111,5 тис. вживаних авто за пів року: лідирує VW Golf

Плани на майбутнє

У майбутньому можливості Gemini планують розширити. Зокрема, штучний інтелект зможе пояснювати значення дорожніх знаків іноземною мовою, аналізувати дорожню обстановку та допомагати під час навігації.

Частина подібних можливостей уже використовується в автомобілях Polestar завдяки Google Maps із функцією розпізнавання смуг руху.

Наразі систему тестують саме на Volvo EX60, який став експериментальною платформою для Google. Компанія розраховує зробити нові функції доступними до кінця року, хоча спочатку вони можуть працювати в тестовому режимі.