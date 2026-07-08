Українці ввезли 111,5 тис. вживаних авто за пів року: лідирує VW Golf

У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних авто став Volkswagen Golf. За шість місяців українську реєстрацію отримали 5143 такі автомобілі.

Друге місце посів Volkswagen Tiguan — 4549 авто. Трійку лідерів замкнув Audi Q5 із результатом 3962 автомобілі.

Топ-10 моделей

До десятки найпопулярніших вживаних легковиків, ввезених в Україну з-за кордону у першому півріччі 2026 року, увійшли:

Volkswagen Golf — 5143 авто; Volkswagen Tiguan — 4549 авто; Audi Q5 — 3962 авто; Nissan Rogue — 3896 авто; Skoda Octavia — 3688 авто; Renault Megane — 3435 авто; Volkswagen Passat — 2477 авто; Ford Escape — 2446 авто; Nissan Qashqai — 2166 авто; Audi A4 — 2144 авто.

Рейтинг знову показує сильні позиції німецьких брендів на українському вторинному ринку. Volkswagen має одразу три моделі у топ-10, Audi — дві.

Бензинові авто домінують

Найбільша частка в сегменті імпортованих вживаних авто належала бензиновим моделям — 58%. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року вони охоплювали 47% цього ринку.

Дизельні авто посіли друге місце з часткою 20%. Торік їхня частка становила 22%.

Електромобілі, навпаки, помітно втратили позиції. Їхня частка скоротилася з 22% у першому півріччі 2025 року до 11% цьогоріч.

Гібриди, навпаки, наростили частку з 5% до 8%. На автомобілі з ГБО припало 3% ринку проти 4% торік.

Середній вік вживаних машин, які у 2026 році переходили на українські номери, становив 9,7 року.

Що змінилося на ринку

Падіння частки електромобілів удвічі — одна з найпомітніших змін першого півріччя. Це може бути пов’язано зі зміною структури імпорту, цінами на популярні моделі, доступністю батарейних авто на європейському та американському ринках, а також обережністю покупців щодо вартості ремонту та зарядної інфраструктури.

Зростання частки бензинових авто свідчить, що покупці знову частіше обирають простіші й зрозуміліші моделі. Для багатьох вирішальними залишаються ціна купівлі, вартість обслуговування, доступність запчастин і ліквідність автомобіля на вторинному ринку.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі український ринок нових авто зріс лише символічно — до близько 33 тис. машин. На цьому тлі імпорт вживаних легковиків залишається значно більшим за обсягом і фактично формує основне оновлення автопарку.

Для дилерів і продавців вторинного ринку ці дані означають, що попит залишається змішаним: українці шукають як компактні масові моделі, так і кросовери. Саме тому в топі одночасно присутні Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, а також Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape і Qashqai.