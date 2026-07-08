Населення активніше скуповує валюту: НБУ зафіксував зростання попиту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 липня 2026, 12:55

Населення активніше скуповує валюту: НБУ зафіксував зростання попиту

Обсяги купівлі населенням України валюти у червні-2026 перевищили обсяги її продажу на $0,51 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,29 млрд у травні цього року та $0,32 млрд — у червні торік. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Обсяги купівлі населенням України валюти у червні-2026 перевищили обсяги її продажу на $0,51 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,29 млрд у травні цього року та $0,32 млрд — у червні торік.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінився попит

Згідно із даними Нацбанку, порівняно із травнем купівля готівкової валюти збільшилася на $196,6 млн — до $1 млрд 974,5 млн, а продаж скоротився на $22,0 млн — до $1 млрд 467,7 млн.

Безпосередньо готівкових доларів населення купило у червні на $75,5 млн більше, аніж у травні, — $1 млрд 258,5 млн, при цьому придбало на $29,7 млн менше — $1 млрд 91,0 млн.

При цьому у червні купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті на $117,3 млн — до $654,1 млн, а продаж на $5,9 млн — до $317,7 млн.

Читайте також: Валютні інтервенції НБУ у червні підскочили до $5,1 мільярда: регулятор назвав причини

Щодо операцій клієнтів банків із безготівковою валютою, то в червні порівняно з травнем спостерігалося збільшення купівлі та скорочення продажу: купівля зросла на $1 млрд 144,7 млн — до $10 млрд 985,6 млн, тоді як продаж зменшився на $432,8 млн — до $7 млрд 176,4 млн.

Операції між банками порівняно із травнем у червні збільшилися на $1 млрд 512,9 млн — до $8 млрд 622,3 млн.

Порівняно із червнем 2025 року купівля безготівкової валюти клієнтами банків зросла на $2 млрд 614,2 млн, продаж — на $826,6 млн, а обсяг міжбанківських операцій — на $2 млрд 367,1 млн.

Офіційний курс гривні до долара у травні послабився порівняно з травнем на 58 коп. — до 44,85 грн/$1. Протягом місяця він сім разів оновлював історичний мінімум, востаннє — 11 червня на рівні майже 44,98 грн/$1. Водночас офіційний курс гривні до євро за місяць зміцнився на 27 коп. — до 51,17 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у червні збільшилися порівняно з травнем на $1 млрд 901,6 млн — до $5 млрд 87,0 млн та перевищили показник червня 2025 року, коли вони становили $2 млрд 962,6 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами