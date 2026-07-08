ЄС хоче розширити регламент MiCA на DeFi та NFT, трейдер заробив $1 млн на мемкоїні: що нового

ЄС розширить регламент MiCA на сектори DeFi та NFT

7 липня Європейський парламент затвердив позицію щодо подальшого регулювання цифрових активів у блоці. Політики закликають поширити дію наявних правил на індустрії, які досі залишалися у «сірій зоні».

Офіційним документом став опублікований звіт «Цифрові активи — виклики для конкурентоспроможності та цілісності фінансової системи Європейського Союзу». Варто зазначити, що цей звіт відображає саме політичну позицію Європарламенту: він не вносить прямих змін до чинного регламенту MiCA та наразі не створює нових юридичних зобов'язань для ринку.

Парламентарі наголошують на необхідності посилити нагляд та виробити чіткі правила для напрямків, які поки що опинилися поза межами базового регламенту MiCA. Серед них:

Децентралізовані фінанси (DeFi);

Криптокредитування та запозичення;

Стейкінг;

NFT.

Цей крок було зроблено одразу після того, як 1 липня завершився перехідний період впровадження регулювання MiCA, і криптокомпанії всередині ЄС перейшли на обов'язкове ліцензування. Головна мета європейських політиків — запобігти ситуації, коли окремі країни блоку почнуть створювати власні локальні правила для DeFi чи NFT, що призвело б до роздроблення єдиного ринку.

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Перетворив $838 на мільйон: трейдер заробив понад 125 000% на мемкоїні CASHCAT за 20 днів

Аналітики Lookonchain зафіксували чергову надприбуткову угоду в сегменті мем-токенів. Невідомий користувач зумів збільшити стартовий капітал у 1 253 рази всього за три тижні. Його інвестиція у маловідомий актив CASHCAT зросла з $838 до понад $1,05 млн на тлі нового сплеску спекулятивного інтересу до подібних монет.

За даними ончейн-моніторингу, криптогаманець під адресою 0xDE4C придбав 15,04 млн токенів CASHCAT приблизно 20 днів тому, витративши на покупку скромні $838. Інвестор виявив витримку і не став фіксувати прибуток під час перших хвиль подорожчання.

Після вертикального ралі трейдер почав виходити в кеш:

Продав 13,5 млн CASHCAT, отримавши за них $917 600 у стейблкоїнах.

Залишив на балансі 1,5 млн токенів, ринкова вартість яких на момент фіксації аналітиками становила близько $133 700.

Ажіотаж навколо монети підтверджується її ринковими показниками. На момент написання новини CASHCAT продемонстрував добове зростання на 1990%, піднявшись до позначки $0,1363.

Стрімкий приплив ліквідності в актив ілюструють такі цифри:

Добовий обсяг торгів: $57,8 млн;

Кількість активних адрес: майже 5 000 унікальних трейдерів.

Експерти традиційно нагадують, що хоча висока волатильність мемкоїнів дозволяє окремим гравцям ставати мільйонерами за лічені дні, цей ринок є надзвичайно ризикованим. Слідом за тисячовідсотковими злетами зазвичай відбуваються такі ж стрімкі розпродажі та повне знецінення активів.

Фінансовий регулятор Бельгії виявив шість нелегальних криптокомпаній

Управління фінансових послуг і ринків Бельгії (FSMA) оприлюднило попередження для громадян щодо ризиків співпраці з неавторизованими постачальниками криптопослуг. Регулятор закликав інвесторів обов'язково перевіряти наявність ліцензії CASP перед початком роботи з будь-якими цифровими платформами.

Бельгійське відомство нагадало, що за правилами загальноєвропейського регламенту MiCA, який регулює ринок криптоактивів в ЄС, будь-яка компанія в цій сфері зобов'язана отримати офіційний статус постачальника послуг із криптоактивів (CASP). Оскільки виявлені платформи працювали в країні без належної авторизації, FSMA додало до переліку шахрайських та нелегальних постачальників такі шість проєктів:

Aurum Foundation;

Bank Bit;

Bithf Pro;

Dxago;

Global Dynamic Trade;

ZeriaFunding.

Регулятор наголосив, що цей «чорний список» не є остаточним і постійно доповнюватиметься в міру виявлення нових порушників.

Для мінімізації ризиків FSMA рекомендує дотримуватися кількох правил безпеки:

перед реєстрацією на криптоплатформі перевіряти її легальність через офіційний реєстр авторизованих постачальників CASP.

критично ставитися до реклами цифрових активів у соціальних мережах, оскільки вона часто є оманливою чи неповною.

Також потрібно пам'ятати про відсутність гарантій. На відміну від класичного банківського чи фондового ринку, для криптоактивів не існує державних механізмів компенсації збитків у разі банкрутства чи скаму платформи.

Хакерська пропозиція в DAO: децентралізований проєкт Bonk пограбували на понад $20 млн

Децентралізована автономна організація BonkDAO стала жертвою специфічної атаки на систему управління. Зловмиснику вдалося маніпулювати голосуванням і легально вивести з казначейства проєкту токени BONK на суму близько $21,2 млн.

За даними аналітичної компанії Lookonchain, інцидент розгортався за таким сценарієм.

30 червня 2026 року хакер висунув на голосування спільноти шкідливу пропозицію, яка передбачала пряме перерахування 4,426 трлн BONK з резервів проєкту на його особисту адресу.

Щоб гарантувати потрібний результат, напередодні голосування зловмисник скупив на біржах Binance та Bybit 882,285 млрд BONK, витративши на це близько $4,4 млн.

Цієї суми активів виявилося достатньо, аби самотужній подолати встановлений у BonkDAO виборчий кворум (879,95 млрд BONK).

Оскільки система автоматично підрахувала голоси «за», підкріплені токенами хакера, пропозиція отримала статус схваленої. Одразу після цього смарт-контракт автоматично переказав $21,2 млн у BONK на гаманець організатора атаки.

За даними аналітиків:

Близько 40 млрд BONK ($188 000) хакер уже встиг перевести на централізовану біржу OKX для потенційного переведення в кеш.

Основна сума — 4,386 трлн BONK ($19,3 млн) — наразі нерухомо зберігається на підконтрольному йому криптогаманці.

Команда Bonk підтвердила факт інциденту й зазначила, що залучила до розслідування правоохоронні органи. Наразі розробники тісно співпрацюють із фахівцями Solana Foundation, командами блокчейн-мостів та криптобіржами, аби заблокувати рахунки зловмисника, встановити його особу та повернути активи в казначейство.