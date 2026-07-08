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8 липня 2026, 13:40

Банк Кредит Дніпро розігрує сертифікати goodwine для своїх клієнтів

Банк Кредит Дніпро спільно з компанією Mastercard з 1 липня запустили акцію «Смак преміум з картками Mastercard Platinum та Mastercard World Elite». Спеціальна пропозиція створена для держателів преміальних платіжних карток фінансової установи.

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Учасники акції отримують можливість виграти один із 18 подарункових сертифікатів у goodwine номіналом 10 000 грн кожний.

Для участі в розіграші клієнтам не потрібно додатково реєструватися, необхідно здійснювати покупки преміальною карткою Mastercard Platinum або Mastercard World Elite від Банку Кредит Дніпро. Загальна сума витрат має становити від 20 000 гривень протягом одного акційного місяця. Кожна оплата стає додатковим шансом на виграш, тому більша кількість розрахунків підвищує ймовірність отримання винагороди.

Акція триватиме до 31 грудня 2026 року та проходитиме у шість окремих етапів:

  • 1 етап: з 01.07.2026 до 31.07.2026;
  • 2 етап: з 01.08.2026 до 31.08.2026;
  • 3 етап: з 01.09.2026 до 30.09.2026;
  • 4 етап: з 01.10.2026 до 31.10.2026;
  • 5 етап: з 01.11.2026 до 30.11.2026;
  • 6 етап: з 01.12.2026 до 31.12.2026.


За результатами кожного зазначеного періоду банк визначатиме трьох переможців. Клієнти, які ще не мають преміальної картки Mastercard від Банку Кредит Дніпро, можуть її оформити в будь-якому відділенні банку подавши заявку за посиланням.

Визначення переможців відбуватиметься автоматично за допомогою сервісу випадкового вибору Random.org. Акція діє по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Детальні умови та правила проведення розіграшу опубліковані на офіційному сайті Банку Кредит Дніпро. Нагадаємо, що торговельний майданчик goodwine є відомою гастрономічною екосистемою, яка поєднує винний маркет із великою колекцією напоїв, продуктовий магазин преміумкласу, а також ресторани та кав’ярні.

Джерело: Банк Кредит Дніпро
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