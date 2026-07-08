В Україні хочуть спростити підтвердження трудового стажу для пенсії

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Йдеться про випадки, коли трудову книжку втрачено, у ній є помилки, записи неповні або підприємство, де працювала людина, вже ліквідоване.

Проєкт постанови передбачає зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Документ оприлюднений на сайті Мінсоцполітики для обговорення. (msp.gov.ua)

Як і раніше, для періодів роботи до запровадження персоніфікованого обліку основним документом залишається трудова книжка. Але якщо її немає або дані в ній неповні чи неправильні, стаж можна буде підтвердити іншими способами.

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Які документи врахують

Пенсійний фонд зможе використовувати ширший перелік джерел для підтвердження стажу. Серед них — дані з Реєстру застрахованих осіб, довідки, накази, особові рахунки, платіжні відомості, трудові договори, архівні документи та інші підтвердження.

Якщо документи не збереглися, стаж у передбачених законом випадках можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків. Йдеться про людей, які працювали разом із заявником і можуть підтвердити факт трудових відносин.

Також може використовуватися рішення суду про встановлення факту трудових відносин. Але одна з цілей змін — зменшити кількість ситуацій, коли людині доводиться звертатися до суду лише через технічні неточності або втрату документів.

Окремо передбачено активніше використання державних електронних реєстрів. Це має зменшити кількість довідок, які громадянам потрібно збирати самостійно, особливо якщо інформація вже є у державних базах.

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Менше формальностей

Проєкт постанови також має полегшити підтвердження стажу для підприємців, фермерів та людей, які вели особисте селянське господарство. Для них розширюють перелік документів, зокрема передбачають можливість використання довідок із податкової служби.

Окрема норма стосується дружин військовослужбовців. Якщо до 1 січня 2004 року жінка проживала разом із чоловіком у місцевості, де не могла працевлаштуватися за спеціальністю, цей період можуть зарахувати до страхового стажу. Але не більше ніж за 10 років.

Для людей, чиї документи були знищені або втрачені через війну, Пенсійний фонд має розробити окремий порядок підтвердження стажу. Якщо архіви не збереглися, ПФУ зможе шукати колишніх колег через Реєстр застрахованих осіб і використовувати їхні свідчення.

Ще одна зміна стосується помилок у персональних даних. Якщо в різних документах по-різному написані прізвище, ім'я або по батькові, але очевидно, що вони належать одній людині, Пенсійний фонд зможе вирішити це питання адміністративно. До суду доведеться звертатися лише тоді, коли підтвердити належність документів іншим способом неможливо.

Електронний стаж

Зміни пов’язані з переходом України до електронного обліку трудової діяльності. До 10 червня 2026 року дані з паперових трудових книжок мали бути внесені до Реєстру застрахованих осіб. Водночас Пенсійний фонд пояснював, що якщо трудову книжку не оцифрували до цієї дати, страховий стаж не втрачається. Сканкопії можна подати й після завершення перехідного періоду.

Для майбутніх пенсіонерів це має практичне значення. Найскладнішими залишаються періоди роботи до 2004 року, коли ще не працював повноцінний персоніфікований облік страхових внесків. Саме ці роки найчастіше доводиться підтверджувати через паперові документи, архіви або суд.

Як раніше писав «Мінфін», помилки в документах, втрачені трудові книжки та ліквідовані підприємства часто затримують оформлення пенсій. Якщо новий порядок запрацює, частину таких проблем можна буде вирішувати через реєстри, архіви та адміністративні процедури без зайвого навантаження на людину.

Для громадян головна порада не змінюється: варто перевірити дані про свій страховий стаж у вебпорталі Пенсійного фонду та за потреби завчасно подати сканкопії трудової книжки або інші документи. Чим раніше неточності виявлені, тим менше ризиків під час оформлення пенсії.