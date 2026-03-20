Цифрова трудова книжка: Пенсійний фонд надав детальну інструкцію з оцифрування документів

Пенсійний фонд України закликає громадян заздалегідь подбати про переведення відомостей про трудову діяльність в електронну форму. Проте фахівці наголошують: перед скануванням документів вкрай важливо провести їхній попередній аудит та виправити можливі помилки.

Нижче наведено повний перелік практичних порад від ПФУ щодо перевірки та оцифрування вашої трудової книжки.

Аудит першої сторінки

На що необхідно звернути увагу:

прізвище, ім'я та по батькові мають бути вказані повністю, без скорочення;

при зміні прізвища колишнє прізвище має бути закреслено однією рискою і поряд записане нове;

на внутрішньому боці обкладинки обов’язково має вказуватися інформація про документ, на підставі якого виправлено запис, його реквізити, номер та дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом особи, яку уповноважує установа, та печаткою.

Обов’язкові реквізити:

дата народження;

підпис власника трудової книжки;

підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок на підприємстві;

наявність печатки підприємства (або відділу кадрів), на якому заповнювалася трудова книжка.

Перевірка розділу «Відомості про роботу»

Перевіряємо усі записи про прийняття/звільнення в розділі «Відомості про роботу»:

у записах повинна зазначатися дата початку виконання роботи;

повне найменування підприємства, організації чи установи;

назва посади чи професії;

номери і дати наказів про прийняття/звільнення;

якщо за час роботи назва підприємства змінювалася, то окремим рядком має бути зроблено запис про перейменування із зазначенням розпорядчого акту, його дати та номеру;

записи про звільнення чи переведення мають бути здійснені у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю закону;

записи про звільнення мають бути засвідчені печаткою.

Подача документів на вебпортал ПФУ

Якщо аудит не виявив недоліків, через вебпортал Пенсійного фонду України можна подати сканкопії наступних документів:

трудова книжка;

документи про набуття освіти;

військовий квиток;

свідоцтво про народження дитини для жінок;

трудові договори;

довідки про періоди роботи за відсутності трудової книжки.

Як перевірити свою електронну трудову книжку?

Застрахована особа може побачити результати оцифрування в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд».

Алгоритм дій: