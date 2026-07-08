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8 липня 2026, 9:51

Китай скуповує золото попри обвал цін: що відбувається з резервами центробанків

Народний банк Китаю у червні знову збільшив запаси золота, попри різке падіння цін на дорогоцінний метал. Загальний обсяг золотих резервів Китаю на кінець місяця досяг 75,44 млн тройських унцій. Про це пише Bloomberg.

Народний банк Китаю у червні знову збільшив запаси золота, попри різке падіння цін на дорогоцінний метал.

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Китайський центробанк додав 480 тис. тройських унцій золота, або близько 15 тонн. Це найбільший місячний приріст із жовтня 2023 року. Закупівлі тривають уже 20 місяців поспіль — це найдовша безперервна серія щонайменше з 2015 року.

Такі дії свідчать про подальше прагнення Пекіна диверсифікувати міжнародні резерви та зменшувати залежність від доларових активів.

Читайте також: Центробанки різко збільшили закупівлю золота: хто скуповує найбільше

Золото подешевшало, але Китай купує

Червень був складним для ринку золота. За місяць спотова ціна металу впала на 11,65% — це найглибше місячне падіння з жовтня 2008 року. Через це вартість золотих резервів Китаю скоротилася з $340,75 млрд у травні до $303,72 млрд у червні, хоча фізичний обсяг запасів зріс.

На ринок тиснули сильніший долар, очікування тривалішого періоду високих ставок у США та інфляційні ризики, пов’язані з геополітичною напруженістю. Золото не приносить процентного доходу, тому зростання ставок і прибутковості доларових активів традиційно зменшує його привабливість для частини інвесторів.

Після падіння цін низка банків переглянула прогнози щодо золота. Deutsche Bank у червні знизив очікування за цінами на метал до 2026 року, а JPMorgan прогнозував пік близько $4300 за унцію у третьому кварталі та $4500 у четвертому кварталі.

Чому центробанки тримають попит

Попри короткострокову волатильність, центробанки не відмовляються від золота. За даними Всесвітньої ради із золота, 89% опитаних резервних менеджерів очікують збільшення глобальних золотих резервів центробанків протягом наступних 12 місяців. Рекордні 45% респондентів планують наростити золоті резерви власних установ.

Для регуляторів золото виконує іншу функцію, ніж для короткострокових інвесторів. Воно не має емітента, не залежить від платоспроможності конкретної держави та знижує ризики, пов’язані з санкціями, заморожуванням активів або політичною напругою.

Саме тому Китай, як і низка інших країн, продовжує накопичувати метал навіть під час падіння ціни. Для центробанку важливі не місячні коливання, а структура резервів на роки вперед.

Ставка на диверсифікацію

Закупівлі Китаю вписуються в ширший тренд зміни резервної політики. Після повномасштабної війни росії проти України та заморожування частини російських резервів багато центробанків уважніше оцінюють політичні ризики активів, розміщених у валютах інших держав.

Як раніше писав «Мінфін», частка золота у світових офіційних резервах за останні десятиліття суттєво зросла, тоді як частка долара поступово зменшується. Це не означає швидкої відмови від американської валюти, але показує бажання центробанків розподіляти ризики між різними активами.

У травні 2026 року загальний обсяг закупівель золота центральними банками збільшився після загального скорочення запасів у березні. Сукупний обсяг запасів у травні зріс на 41 тонну на місяць.

Для інвесторів дії Китаю є сигналом, що довгостроковий попит на золото з боку офіційного сектору зберігається. Водночас ринок залишатиметься чутливим до ставок ФРС, курсу долара та інфляційних очікувань. Тому навіть за сильного попиту центробанків золото може переживати різкі просідання, якщо глобальні інвестори переходять у доларові активи з вищою дохідністю.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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