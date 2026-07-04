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4 липня 2026, 15:16

Центробанки різко збільшили закупівлю золота: хто скуповує найбільше

У травні 2026 року загальний обсяг закупівель золота центральними банками збільшився після загального скорочення запасів у березні, випливає зі звіту Всесвітньої ради із золота (WGC). Сукупний обсяг запасів у травні зріс на 41 тонну на місяць.

У травні 2026 року загальний обсяг закупівель золота центральними банками збільшився після загального скорочення запасів у березні, випливає зі звіту Всесвітньої ради із золота (WGC).

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Хто купував золото

Основний внесок у травневі закупівлі зробили традиційні покупці дорогоцінного металу. Польща купила найбільший обсяг золота, збільшивши запаси на 18 тонн.

У березні Національний банк Польщі також посів перше місце із закупівель, поповнивши резерви на 11 тонн. З початку року Польща накопичила 64 тонни золота, посівши перше місце у світі за цим показником. Стратегія активних закупівель відповідає заявленій у січні меті голови Національного банку Польщі Адама Глапінського збільшити золоті резерви країни до 700 тонн; Польща вже наблизилася до цієї межі — загальний обсяг її золотих резервів наразі становить 614 тонн.

Китай поповнив запаси на десять тонн. Народний банк Китаю вже 20 місяць поспіль залишається чистим покупцем золота. З початку 2026 року Китай придбав 25 тонн золота, увійшовши до трійки найбільших покупців серед центральних банків.

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Узбекистан та Казахстан також продовжили нарощування резервів, зберігши статус чистих покупців, закупивши 9 та 7 тонн відповідно. Центральний банк Узбекистану з початку року закупив 33 тонни золота і поступається за цим показником лише Польщі. Після тривалої перерви до покупців золота приєднався Сінгапур, який придбав 4 тонни дорогоцінного металу — це перша чиста покупка з вересня 2025 року.

З регуляторів, які стали чистими продавцями золота в травні, WGC виділяє Банк росії та Центральний банк Турецької Республіки, які скоротили свої золоті запаси на 6 та 3 тонни відповідно. З початку року обсяг чистих продажів склав 81 тонну у Туреччини та 34 тонни у росії.

Нагадаємо

У березні 2026 року сукупні золоті резерви світових центральних банків скоротилися на 30 тонн.

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Джерело: Мінфін
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