Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на понад $925 млн. Про це повідомили в уряді Канади після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.
8 липня 2026, 9:17
Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на понад $900 млн
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Що містить новий пакет допомоги:
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$475 млн на закупівлю боєприпасів;
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майже $400 млн на будівництво 35 броньованих машин канадського виробництва;
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$50 млн на постачання критично важливих технологій та інженерного обладнання.
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Допомога є частиною оголошеного Канадою пакета військової підтримки України на $2,8 млрд у 2026 році.
Джерело: Мінфін
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