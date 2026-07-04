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4 липня 2026, 11:01

До 890 доларів на сім’ю: українцям у Канаді готують нові виплати

Для українців, які зараз живуть у Канаді, липень принесе кілька важливих змін. Стару програму грошової підтримки вже завершили, але без допомоги наші співвітчизники не залишаться. Натомість уряд запускає нові виплати, збільшує деякі соціальні допомоги та змінює правила отримання медичних послуг, повідомляє Новини.LIVE.

Для українців, які зараз живуть у Канаді, липень принесе кілька важливих змін.

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Нова допомога на продукти

З липня почнуть виплачувати нову допомогу Canada Groceries and Essentials Benefit. Вона передбачена для людей з невеликими доходами, щоб вони могли оплачувати продукти та найнеобхідніші покупки.

Отримати її можуть і українці, якщо вони мають статус тимчасового резидента та живуть у країні не менше 18 місяців.

Розмір виплат становитиме:

  • до 679 канадських доларів — для самотніх людей;
  • до 890 доларів — для сімейних пар;
  • ще 234 долари — на кожну дитину до 19 років.

Нічого оформлювати додатково не потрібно — якщо ви вже подали податкову декларацію, гроші нарахують автоматично.

Читайте також: Українців за кордоном чекають нові правила з 1 липня: що зміниться

Які ще виплати будуть у липні

З 10 липня почнуть надходити кошти за програмою Advanced Canada Workers Benefit, яка підтримує людей із невеликими доходами.

Максимальна сума допомоги становить:

  • до 1 665 доларів на рік — для самотніх працівників;
  • до 2 869 доларів — для працюючих сімей.

А 20 липня сім'ї з дітьми отримають чергову виплату Canada Child Benefit.

Після індексації максимальна допомога перевищує 8 100 канадських доларів на рік на кожну дитину віком до шести років.

Медичні послуги

Разом із новими виплатами змінюються і правила медичного обслуговування.

Тепер українцям доведеться:

  • доплачувати 4 канадські долари за рецептурні ліки;
  • самостійно оплачувати близько 30% вартості послуг стоматолога, окуліста та психолога.

Що ще зміниться

Канадський уряд продовжив спеціальні імміграційні пільги для українців.

Ті, хто приїхав до країни до кінця 2024 року, можуть безкоштовно продовжити відкритий дозвіл на роботу ще на три роки. Подати документи можна до 31 березня 2027 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
youknow
youknow
4 липня 2026, 11:32
#
А в Україні?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
4 липня 2026, 11:36
#
А в Украине выживайте как хотите, все бабло распилено на оплату власти, депутатов, чинуш, прокуроришек, судей, прочей привластной погани, на их пенсии. Что официально не попало им на карман распиливают на схемах.
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