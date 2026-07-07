У вівторок, 7 липня, на українських АЗС зафіксовано зниження цін на окремі види пального. Бензин А-95 преміум та А-92 залишилися без змін, тоді як автомобільний газ, бензин А-95 та дизель подешевшали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
7 липня 2026, 18:24
Ціни на пальне 7 липня: автогаз та дизель дешевшають
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Середні ціни на пальне станом на 7 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум залишився без змін на рівні 78,72 грн/л;
- Бензин А-95 подешевшав на 2 копійки до 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 залишився без змін на рівні 69,51 грн/л;
- Дизельне пальне подешевшало на 9 копійок до 75,92 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 12 копійок до 40,10 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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