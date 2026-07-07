Ціни на пальне 7 липня: автогаз та дизель дешевшають

У вівторок, 7 липня, на українських АЗС зафіксовано зниження цін на окремі види пального. Бензин А-95 преміум та А-92 залишилися без змін, тоді як автомобільний газ, бензин А-95 та дизель подешевшали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».