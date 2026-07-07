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7 липня 2026, 13:37

Нафта дорожчає в очікуванні переговорів між США та Іраном

У вівторок, 7 липня, світові ціни на нафту пішли вгору. Нервозність інвесторів через відсутність прогресу в мирних переговорах між Вашингтоном і Тегераном перевесила позитив від часткового відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає в очікуванні переговорів між США та Іраном
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 10:48 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,02 (1,42%) до $73,01 за барель. Американська нафта WTI подорожчала на $0,93 (1,36%) і торгувалася по $69,48 за барель.

«До підписання угоди ще далеко, тому ситуація може змінитися. Будь-які заяви з боку США чи Ірану лише посилюють нервозність на ринку. Це підтримує ціни на нафту й тимчасово відволікає увагу інвесторів від проблеми надлишкової пропозиції, яка останнім часом суттєво тиснула на ринок», — пояснив аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

У вівторок міністр закордонних справ Ірану заявив, що фінальний раунд перемовин із США не відбудеться, якщо Вашингтон не припинить погрози. Ця заява пролунала після слів президента США Дональда Трампа, який пообіцяв «довести справу до кінця», якщо угоду не буде укладено.

«У разі подальшої ескалації наступною логічною ціллю для нафти стане позначка $75, а згодом — і $80 за барель», — додав Хансен.

Інвестори прискіпливо стежать за діалогом між США та Іраном, адже від цього залежить безпека судноплавства в Ормузькій протоці. До початку війни з Іраном наприкінці лютого через цю артерію проходила п'ята частина світових щоденних поставок нафти та скрапленого природного газу (СПГ).

Удари по суднах

Напередодні, у понеділок, бійці Корпусу вартових Ісламської революції випустили щонайменше дві ракети по комерційних суднах в Ормузькій протоці, повідомляє видання Axios із посиланням на американських посадовців. Торговельні кораблі зазнали значних пошкоджень, проте обійшлося без жертв.

У вівторок, за даними трекерів судноплавства, японські супертанкери із саудівською нафтою попрямували до протоки, щоб вийти з Перської затоки. Вони приєдналися до каравану суден, які раніше застрягли в регіоні й рушили лише днем раніше.

Попри це, відновлення нафтового трафіку йде повільніше, ніж очікувалося, зазначають аналітики банку ANZ.

«Первинний сплеск транзиту танкерів через Ормузьку протоку зупинився. Кількість перетинів досі вимірюється одиницями, і говорити про стабільне відновлення поки що зарано», — йдеться в аналітичній записці ANZ.

На цьому тлі Саудівська Аравія розглядає можливість збільшення потужності свого нафтопроводу до західного узбережжя Червоного моря. За словами п'яти джерел, знайомих із ситуацією, це дозволить королівству експортувати більше нафти в обхід Ормузької протоки.

Крім того, навіть після того, як Ер-Ріяд пішов на найбільше за останні два десятиліття зниження цін на свою нафту для Азії, саудівська сировина все одно залишається дорожчою за деякі альтернативні сорти з Перської затоки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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