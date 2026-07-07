Грецькі судновласники вже заробили $3,8 млрд на перевезенні російської нафти

За інформацією Financial Times , з 2023 року грецькі судноплавні компанії отримали щонайменше $3,8 млрд на транспортуванні російської нафти. Торгівля триває попри санкції, цінове обмеження G7 і спроби Заходу скоротити нафтові доходи росії.

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Хто заробив найбільше

Серед 20 компаній з найвищим прибутком від перевезення російської нафти з червня 2023 року — вісім грецьких. Решта це російські судновласники та гонконзька Prominent.

Конкретні цифри для деяких грецьких компаній:

Dynacom Tankers (засновник — мільярдер Джордж Прокопіу) — щонайменше $915 млн

Olympic Shipping and Management (група Onassis) — щонайменше $404 млн

Stealth Maritime — понад $200 млн

Polembros Shipping — понад $200 млн

За даними аналітичних компаній Windward і Vortexa, в 2026 році майже 15% всього російського нафтового експорту перевозили саме грецькі судна.

Усі компанії, які дали свої коментарі FT, одностайно наголосили, що діють виключно в межах санкційного режиму. Polembros і Thenamaris на запити журналістів не відповіли.

Чому це не можуть припинити

Формально торгівля є законною: G7 встановила граничну ціну на російську нафту в $44,10 за барель, і перевезення в межах цієї межі дозволене. Але фактично грецькі компанії залишаються одним із головних каналів, через які росія отримує валюту від продажу нафти, і фінансує агресивну війну проти України.

Це вже ставало джерелом напруженості між Афінами та Києвом. У 2023 році Україна внесла кілька грецьких танкерних компаній до переліку міжнародних спонсорів війни. Але під тиском грецького уряду їх згодом виключили зі списку.

Окремі компанії все ж відреагували на санкційний тиск. TMS Tankers і Thenamaris наприкінці 2023 року скоротили транспортування російської нафти, але тільки після того як США запровадили санкції проти морських операторів із Туреччини та ОАЕ. Більшість продовжує роботу.

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