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7 липня 2026, 16:47

Грецькі судновласники вже заробили $3,8 млрд на перевезенні російської нафти

За інформацією Financial Times, з 2023 року грецькі судноплавні компанії отримали щонайменше $3,8 млрд на транспортуванні російської нафти. Торгівля триває попри санкції, цінове обмеження G7 і спроби Заходу скоротити нафтові доходи росії.

За інформацією Financial Times, з 2023 року грецькі судноплавні компанії отримали щонайменше $3,8 млрд на транспортуванні російської нафти.

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Хто заробив найбільше

Серед 20 компаній з найвищим прибутком від перевезення російської нафти з червня 2023 року — вісім грецьких. Решта це російські судновласники та гонконзька Prominent.

Конкретні цифри для деяких грецьких компаній:

  • Dynacom Tankers (засновник — мільярдер Джордж Прокопіу) — щонайменше $915 млн

  • Olympic Shipping and Management (група Onassis) — щонайменше $404 млн

  • Stealth Maritime — понад $200 млн

  • Polembros Shipping — понад $200 млн

За даними аналітичних компаній Windward і Vortexa, в 2026 році майже 15% всього російського нафтового експорту перевозили саме грецькі судна.

Усі компанії, які дали свої коментарі FT, одностайно наголосили, що діють виключно в межах санкційного режиму. Polembros і Thenamaris на запити журналістів не відповіли.

Чому це не можуть припинити

Формально торгівля є законною: G7 встановила граничну ціну на російську нафту в $44,10 за барель, і перевезення в межах цієї межі дозволене. Але фактично грецькі компанії залишаються одним із головних каналів, через які росія отримує валюту від продажу нафти, і фінансує агресивну війну проти України.

Це вже ставало джерелом напруженості між Афінами та Києвом. У 2023 році Україна внесла кілька грецьких танкерних компаній до переліку міжнародних спонсорів війни. Але під тиском грецького уряду їх згодом виключили зі списку.

Окремі компанії все ж відреагували на санкційний тиск. TMS Tankers і Thenamaris наприкінці 2023 року скоротили транспортування російської нафти, але тільки після того як США запровадили санкції проти морських операторів із Туреччини та ОАЕ. Більшість продовжує роботу.

Читайте також: Ціна нафти Urals впала до $41,66 за барель — рівня до початку війни з Іраном



Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+26
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
7 липня 2026, 17:00
#
На фоні цього цікавіше скільки заробила українська «гтс україна» за постачання транзитом кацапського газу з 2022 по 2025 рік, і скільки заробляє «укртранснафта» з початку повномасштабного вторгнення по сьогоднішній день на транзиті кацапської нафти територією україни, ну, раз нам хочеться звинувачувати когось в купівлі кацапської нафти та газу, то нам треба починати з себе, бо транзит кацапської нафти не зупиняється ні на секунду, це тільки в 2025 році додумались припинити транзит кацапського газу, тому це все дуже смішно виглядає, ми якби воюємо, але якби допомагаємо заробляти ворогу, ми якби звинувачуємо інші країни в тому, що вони купують російський газ та нафту, але самі своєю територією під час повномасштабної війни даємо ворогу транзитом газу (до 25го року) та нафти (по поточний час) заробляти на нас, дуже потужна ситуація виходить, так 100% шашлички в травні і патужна пєрємога буде.
+
+11
lider2000
lider2000
7 липня 2026, 17:13
#
В чужом глазу соринку видят. а в своем бревно не видят.
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