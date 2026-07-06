Ціна нафти Urals впала до $41,66 за барель — рівня до початку війни з Іраном

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Падіння цін

Середня ціна Urals у російських західних портах за перші три дні липня становила $41,66 за барель — це менше половини від ціни на піку ринкової турбулентності у квітні. Дисконт сорту до глобального зразка Dated Brent у п'ятницю зріс до $27,35 за барель, а для покупців в Індії становить $8,55 за барель.

Усі місяці починаючи з березня Urals коштувала дорожче за закладені до бюджету $59 за барель, у тому числі в червні — $60,92. Зростання цін було пов'язане з конфліктом США та Ізраїлю проти Ірану: фактичне закриття Ормузької протоки перекрило постачання з Перської затоки, а росія виявилася одним із головних бенефіціарів стрибка цін. Трафік через протоку відновився в червні, після того, як США та Іран підписали тимчасову угоду про її відкриття.

Сплеск нафтових доходів дозволив Росії у травні вперше майже за рік відновити поповнення резервного фонду та відкласти скорочення непріоритетних видатків бюджету.

Але дефіцит бюджету продовжує зростати: за перші п'ять місяців року він досяг 6 трлн рублів (2,6% ВВП) — це майже на 60% більше за показник, закладений до бюджету на весь 2026 рік.