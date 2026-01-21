Міністр фінансів США підтвердив плани Трампа щодо створення стратегічного біткоїн-резерву

Під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) міністр фінансів США Скотт Бессент знову наголосив на рішучості адміністрації президента Дональда Трампа перетворити Сполучені Штати на світового лідера в галузі криптовалютних інновацій та підтвердив наміри щодо створення стратегічного біткоїн-резерву. Про це повідомляє The Block.

Криптостолиця світу

Відповідаючи на запитання журналістки Крістін Лі, Бессент зазначив, що США прагнуть створити найкраще у світі нормативне середовище для цифрових активів, яке б стимулювало креативність та інновації.

«Ми хочемо бути найкращим регуляторним режимом для цифрових активів, щоб дати поштовх творчості та інноваціям», — заявив міністр.

Він нагадав, що Трамп підписав виконавчий указ про збереження поточних запасів біткоїнів уряду США як стратегічного активу. Також адміністрація шукає «бюджетно-нейтральні» стратегії для розширення цього резерву.

Механізм наповнення резерву

Бессент пояснив логіку формування державного фонду криптовалют. Згідно з указом від березня 2025 року, резерв має поповнюватися за рахунок активів, конфіскованих у межах кримінальних або цивільних проваджень.

Ключові принципи функціонування резерву:

Заборона на продаж: Біткоїни, що потрапили до резерву, не можуть бути реалізовані.

Першочерговий крок: Уряд США вже офіційно припинив розпродаж конфіскованих монет.

Подальші дії: Наступним етапом стане системне додавання нових вилучених активів до цифрового резерву після завершення всіх юридичних процедур щодо відшкодування збитків.

Доля конфіскованих активів та суперечки в Сенаті

Міністр утримався від коментарів щодо біткоїнів на суму $6 млн, конфіскованих у розробників гаманця Samourai Wallet. Раніше повідомлялося, що ці активи могли бути продані Службою маршалів США, проте минулого тижня радник Білого дому Патрік Вітт спростував цю інформацію, заявивши, що монети залишаються на балансі держави, а отже, указ Трампа не був порушений.

Бессент також згадав про активну роботу Вашингтона над законодавчою базою для всієї криптоіндустрії. Він підкреслив, що Трамп прагне повернути «цифрові активи та інновації на береги США».

Водночас процес прийняття закону про структуру крипторинку (CLARITY Act) минулого тижня зіткнувся з перешкодами: Банківський комітет Сенату відклав голосування через розбіжності щодо регулювання стейблкоїнів та рішення біржі Coinbase відкликати свою підтримку законопроєкту.